Qui est Alixia Cauro Miss Corse 2019 ?

Parmi les 7 candidates au titre de Miss Corse, c'est Alixia Cauro, une belle brune de 20 ans, qui représentera notre île en décembre prochain. C'est avec beaucoup de fierté que cette jeune femme succède à Manon Jean-Mistral miss Corse 2018. La jeune reine de beauté revient sur cette soirée où tout a changé pour elle.



- Que fait Miss Corse dans la vie ?

- Je suis en troisième année de licence de chimie à la Fac de Nice pour faire de la recherche en cosmétique ou parfumerie.



- Des passions ?

- Oui ! J'ai toujours été en classe aménagée de musique. Je suis diplômée en violon et saxophone. Depuis deux ans je m'adonne au chant lyrique.



- Que représente pour toi le titre de Miss Corse ?

- Je viens de Giglio, un hameau de Levie, en Alta Rocca. C'est un honneur pour moi devenir miss Corse, je vais pouvoir incarner les valeurs de la Corse pendant cette année. J'ai une relation assez spéciale avec ce concours car ma mère s'était présentée au concours. Ma grande tante Marise-Laure Franchi, qui a été miss Corse en 1971, également. C'était donc très important pour moi de tenter ma chance à mon tour.



- T'attendais-tu à remporter la couronne ?

- En vérité Porticcio c'était assez loin de chez moi. Ma famille n'avait pas pu faire le déplacement. Quand on a annoncé que j'avais gagné à la majorité du public, ça a été une très grosse surprise. J'espérais ce titre mais sans me faire de faux espoirs.



- Miss France c'est un rêve d'enfant ?

- Ce n'est pas forcément un rêve d'enfant mais c'est mon rêve du moment. Et d'ailleurs j'espère que j'en aurais d'autres.



- A quel moment l'envie de t'inscrire au concours de beauté s'est-elle manifestée ?

- Il y a 5 ans j'ai fait un shooting photo pour une marque d'uniformes scolaires. J'ai remplacé Charlotte Pirroni (première dauphine de Miss France 2015) qui paraissait trop âgée pour poser pour la marque. Ensuite quand j'ai eu 18 ans ça m'a donné envie de faire comme elle. J'ai participé une première fois à Miss Côte d'Azur puis cette année à miss Porticcio.



- Une cause qui te tient à coeur ?

- L'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un sujet très actuel et ça me tient beaucoup à cœur.



- Un petit mot pour terminer ?

-Je voudrais remercier les Corses de m'avoir choisi et de m'avoir fait confiance.



Félicitations à Alixia et bonne chance à elle !