Fozzano : Avis défavorable de la préfecture pour le projet de la carrière

En mars dernier le collectif « Forza Tallà », opposé au projet d’exploitation par une société privée d’une carrière d’extraction de roches massives et granit sur les communes de Fozzano et de Loreto-di-Tallano avait demandé au préfet de Corse Pascal Lelarge de se prononcer contre ce projet "néfaste pour la santé des populations et le développement harmonieux de la région.". Considérée par les membres du collectif "un danger pour la vie de la population ainsi que pour la sauvegarde du patrimoine", et refusée par 84% des communes voisines, cette carrière à ciel ouvert devrait s'étendre sur 7 hectares et pour une durée de 30 ans, et produire chaque année, 150 000 tonnes de granit.



Plusieurs refus

En août 2020, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer avait émis un avis défavorable et en novembre 2020, l’Assemblée de Corse s’était aussi prononcée contre Pourtant, en mars 2021, une enquête publique émettait un avis favorable à l'exploitation de la carrière et ce malgré l'opposition d'une majeure partie de la population.

Aujourd'hui le projet est entré dans la d ernière phase de l’instruction en effet la prefecture de Corse-du-Sud a finalement les services de l'État ont envoyé, ce mercredi 29 septembre, un projet d'arrêté préfectoral de refus d'autorisation d'exploiter la carrière au pétitionnaire, la société Corse Prefa. Le garant de l'entreprise dispose d'un délai maximum de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations éventuelles. La décision de l’autorité préfectorale interviendra au terme de ce délai.