L'Alisgianinca Trail : un évènement sportif qui contribue à revitaliser les villages de Castagniccia

Le trail d’Alisgiani, c’est déjà une histoire ancienne ! Sa première édition, inaugurée par l’association Ghjuventù Alisgianinca, a eu lieu le 12 juin 2016 : « Nous étions un groupe de jeunes du canton, explique son vice-président David Poli, avec un objectif : pouvoir organiser des événements sportifs et culturels. C’est comme ça qu’est née l’association.Le trail est bien sûr un événement sportif. Mais au-delà de ça, notre objectif était de faire venir du monde, de faire découvrir la région, de rouvrir des sentiers fermés depuis de nombreuses années et de mettre en valeur certains endroits qui étaient devenus inaccessibles. Bref, de redynamiser la région ! Nous étions des passionnés de la montagne : le cadre s’y prêtait, nous avons imaginé un trail ! »Dès la première année, c’est une réussite : plus de 200 coureurs prennent le départ. Un niveau de participation qui ne se démentira pas par la suite : « Nous comptons toujours entre 220 et 250 coureurs. » Les participants viennent de toute la Corse, mais également du continent. On rencontre même parfois des étrangers, notamment des Suisses et des Belges.L’Alisgianinca trail comporte deux parcours : une boucle longue de 31 kilomètres, qui s’est fait une belle réputation de technicité. Et une boucle courte de 12 kilomètres. « Nous comptons généralement une centaine de coureurs sur la boucle longue et environ 120-130 sur la courte. Sans compter les 80 à 100 marcheurs. » Parce que, dès la deuxième édition, les organisateurs imaginent un parcours supplémentaire de 7 kilomètres, a Spassighjata, destiné notamment aux accompagnateurs, et plus généralement à tous ceux qui, sans aimer la course, ont envie de découvrir la région d’une autre façon. Cette marche est ouverte aux enfants accompagnés : « Dès qu’ils ont une dizaine d’années, c’est tout à fait faisable ! »La marche permet de découvrir la région autrement, sans pour autant s’attaquer à des choses trop techniques : le tracé ne passe pas par la montagne, contrairement aux deux autres.La grande boucle, elle, fait véritablement le tour du canton. « Elle est très diversifiée au niveau des paysages. Elle débute au fond de la vallée, avec la châtaigneraie ; puis, lorsqu’on gagne en altitude, on traverse du maquis et une forêt de chênes. A 1700 mètres d’altitude, on trouve les forêts de hêtres et les hauts plateaux. La boucle passe par le point culminant de la vallée : la Punta di Caldane, à 1724 mètres. De ces hauts plateaux, on a de très beaux panoramas ! » Les courses suivent en fait la ligne de crête, se rejoignant à la chapelle Sant’Alesiu qui domine le canton sur son éperon rocheux. De là, le chemin est commun pour retourner au couvent d’Alesgiani . Car ce couvent emblématique est le point de départ et d’arrivée des différentes courses : « C’est un lieu symbolique pour le canton ! »Là, les participants se retrouveront autour d’un buffet – une prestation incluse dans l’inscription – en attendant la remise des prix. Le public, quant à lui, disposera d’un comptoir où il pourra également se restaurer.Reste à préparer l’événement : une organisation complexe, avec pas moins de 120 bénévoles qui viennent prêter main forte pour que tout se passe bien – kinésithérapeutes, infirmières, ostéopathes, secouristes, médecin, seront notamment sur les lieux.La première étape consiste à préparer les sentiers : « Selon le cas, on emprunte des sentiers de la Communauté de communes, des sentiers du Parc Naturel Régional Corse, ou d’autres sentiers que l’association a ouverts et entretient à l’année. Avant la course, Communauté de communes et PNRC envoient leurs équipes pour nettoyer les sentiers qui leur incombent. Et nous, nous nettoyons les nôtres. » Certains sont balisés à l’année. D’autres non. Quelques jours avant la course, il va falloir effectuer un pré-balisage pour que les coureurs qui le souhaitent puissent reconnaître le parcours. Et deux ou trois jours avant, réaliser le balisage en condition de course : là où l’on trouve de la végétation, l’association met en place de la rubalise aux couleurs de la course : « On utilise des rubans biodégradables. Mais nous passons tout de même les retirer après la course. » Là où la végétation est rare, ce sont des jalons – piquets munis d’un disque aux couleurs de la course – qui balisent le chemin. Les participants pourront également télécharger une trace au format GPX, à consulter sur leur montre GPS, pour se guider tout au long du parcours. « Mais, sourit David Politique, personne ne s’est jamais perdu ! ».