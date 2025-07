L'Académie de Corse se hisse sur le podium national pour ses résultats au Brevet et au Baccalauréat

« C’est une très grande satisfaction pour l’Académie ». Ce jeudi, le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, a tenu à montrer sa fierté après la publication des taux de réussite au diplôme national du brevet et au baccalauréat. Il faut dire que l’île s’affiche comme l’une des meilleures académies au niveau national.



Déjà très bon l’année passée, le taux de réussite au diplôme national du brevet est en effet cette année de 91,2% en Corse. Des résultats exceptionnels. « L’Académie de Corse est sur la plus haute marche du podium toutes séries confondues. Nous sommes les premiers en termes de réussite au niveau national, devant l’Académie de Rennes », se réjouit le recteur. « J’y vois une mobilisation de nos élèves, un engagement des équipes éducatives et une meilleure préparation à ce diplôme. Nous innoverons encore l'année prochaine en faisant sans doute une épreuve blanche académique, pour mobiliser l'ensemble de nos collèges », annonce-t-il en reprenant : « Ces résultats nous obligent en tous cas collectivement à continuer ainsi l’année prochaine ».



Parmi les quelque 2973 candidats insulaires admis au diplôme national du brevet, 2500 ont obtenu une mention, dont 648 mentions Très Bien et 341 avec félicitations du jury, une nouveauté introduite cette année. Autre particularité pour la session 2025 dans l’Académie de Corse, les collégiens qui le désiraient ont pu composer en langue corse en mathématiques et en sciences. Une possibilité qui n’était jusqu’ici ouverte que pour les épreuves d’histoire-géographie et d’enseignement civique. « Cette année, 186 candidats qui ont souhaité composer en langue corse pour au moins une épreuve. Certains ont composé dans plusieurs disciplines puisque nous avons enregistré 345 copies en langue corse. C'est un nombre beaucoup plus important que les années précédentes », se félicite le recteur.



Pour le baccalauréat, l’Académie de Corse s’est également illustrée avec un taux de réussite de 94,9% contre 92,2% en 2024. « Mais nous ne sommes que sur la deuxième marche du podium au niveau national, la première étant occupée par l’Académie de Rennes », glisse Rémi-François Paolini. Toutefois il note qu’avec 98,1% d’admis, la filière générale enregistre un « taux historique » de réussite en Corse. L’effet, selon lui, de la réforme du bac qui permet de booster les points forts des élèves.



En tout, ce sont 2533 candidats insulaires qui ont reçu le précieux sésame permettant d’entrer dans les études supérieures cette année. Parmi eux, 1674 ont obtenu des mentions, dont 279 mentions Très bien et 54 avec félicitations du jury.