L'ARS de Corse dévoile son plan pour faire face à l'afflux estival

L'un des points majeurs abordés lors de la conférence de presse était le système de santé. Marie-Hélène Lecenne a souligné que bien que connaissant des situations de fragilité similaires à celles des établissements de santé en France, le système de santé corse est bel et bien opérationnel : "Il est au rendez-vous, même s'il connaît des situations de fragilités, identiques aux établissements de France qui connaissent. On est particulièrement exposé parce qu'on accueille beaucoup de monde dans un temps resserré. Il faut être reconnaissant à nos acteurs de santé d'à nouveau se mettre en situation de répondre à des situations exceptionnelles."

Cependant, l'ARS appelle à la préservation de ce système afin qu'il ne soit pas surchargé. Marie-Hélène Lecenne souligne l'importance de ne pas recourir aux services d'urgence sans nécessité et de contacter le 15 pour toute demande de soins : "Je ne prends pas la voiture parce qu'il y a un peu de fièvre chez mon enfant sans avoir téléphoné le 15. Il faut vraiment qu'on préserve notre système de santé, il faut qu'on l'utilise à bon escient."

Malgré un renforcement des effectifs avec plus de 70 % de fréquentation des urgences et des lignes de garde renforcées, les plannings des services d'accueil d'urgence dans les hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia ne sont pas encore complets. La directrice de l'ARS reconnaît qu'il reste du travail à accomplir pour compléter les plannings, notamment entre le 14 juillet et le 15 août, période où l'afflux touristique est le plus important. Dans ce contexte, l'Agence régionale de santé lance un appel à la solidarité envers les professionnels de santé libéraux de l'île et les lignes d'urgence non pourvues : "On est au travail avec d'autres régions du continent pour pouvoir bénéficier de vacations de médecin."