L'ACA vainqueur de l'OM (1-0) quitte la Ligue 1 la tête haute

Ajaccio – OM 1 – 0 (0 - 0)

38ème journée de Ligue 1

Stade François Coty. 9 000 spectateurs.

Arbitre : B. Bastien.

But : Vidal (88).

Avertissement : Balerdi (21) à l’OM.

Ajaccio : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Vidal, Diallo (Puch, 77) – Barreto, Marchetti (Strata, 68), Coutadeur (c, Mangani, 82 ) - Nouri (Chégra, 68), Bayala, Touré (Soumano (77).

Entraîneur : O. Panataloni.

OM : Blanco (Lopez, 46) – Mbemba, Balerdi (Bailly, 64), Kolasinac – Kaboré, Guendouzi ( c ), Véretout, Clauss (Tavares, 64) – Ünder, Sanchez (Vitinha, 64), Malinovskyi (Mughe, 80).

Entraîneur : I. Tudor.







Il n'y avait pas d'enjeu et ça s'est vu: pour le dernier match d'Igor Tudor à l'OM, Marseille a livré une toute petite partie samedi à Ajaccio, disputée dans une triste ambiance et conclue par une défaite 1-0.

Avec quatre défaites lors des cinq dernières journées, la saison se termine très péniblement pour l'OM, qui aura donc perdu ses deux matches de la saison contre Ajaccio.

Les Corses, relégués depuis longtemps, finissent eux sur une bonne note grâce au but tardif de Clément Vidal sur le deuxième temps d'un corner (86e). Ce septième succès de la saison permet à l'ACA de grimper à la 18e place et a offert à Benjamin Leroy et Mathieu Coutadeur de jolis adieux.





Pour la dernière de Tudor, l'OM aurait pu lui offrir un match comme il les aime, plein de rythme, d'engagement et d'intensité, mais il faut croire que les joueurs n'en avaient plus envie, ou plus la force.

Au contraire, la partie s'est jouée sur un tout petit rythme, après un avant-match détestable et extrêmement tendu entre supporters des deux camps.

Après avoir passé la journée dans une fan-zone improvisée sur une plage proche de l'aéroport, quelque 500 supporters de l'OM sont en effet arrivés au stade François Coty à une heure du coup d'envoi et se sont installés dans leur parcage grillagé sous des tirs de gaz lacrymogène.

Un groupe d'une trentaine de supporters ajacciens s'est alors approché et les insultes ont commencé à fuser. Certaines d'entre-elles étaient à caractère raciste et des cris de singe ont également été entendus.

Après quelques tirs de projectiles (pierres, piles et feux d'artifice) de part et d'autre, un calme relatif est revenu et le match a pu commencer.







La première période n'a pas été brillante, avec une poignée d'occasions pas très franches, un coup franc trop central de Ruslan Malinovskyi à la 2e minute, puis une double opportunité juste avant le repos, pour l'Ukrainien et Cengiz Under (44e).

En face, Ajaccio n'a pas attendu la 38e journée pour savoir qu'il manque de qualité offensive. Cela s'est encore vu samedi avec en tout et pour tout une chance pour Ben Hamed Touré, trop brouillon au moment de conclure (32e).

Pour ses adieux, Tudor a quant à lui donné le change. Son équipe n'avait plus rien à gagner ni à perdre, certains de ses joueurs avaient la tête ailleurs, aux vacances ou au mercato, mais le technicien croate a essayé de rester dans son match.

Dès la 2e minute, il a réclamé un avertissement contre un Ajaccien, il a dirigé ses joueurs, fait les 100 pas devant son banc et essayé de motiver les remplaçants, mais le coeur n'y était pas vraiment.





Les siens ont pourtant été un peu plus dangereux en deuxième période, avec un tir de Malinovskyi joliment sorti par Leroy (55e) ou une frappe de Jordan Veretout sur le poteau (60e).

Cela n'a pas suffi et l'OM a donc fini par céder, encore une fois, et il est sans doute temps que cette saison se termine, même si c'est en roue libre.

Ajaccio est en L2 et l'OM est en vacances, sauf Pablo Longoria et Javier Ribalta. Le président et son directeur du football ont un entraîneur à trouver.