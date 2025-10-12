Km Vertical de Casamaccioli : Sampieru Graziani et Pierre-Marie Castellani vainqueurs de la 1ère édition.

Dans « U capu di a candella », 6km pour 1000 m de dénivelé, 74 coureurs étaient au départ de l’église du village. Sampieru Graziani (A squadra mantinum) a bouclé la distance en 44 minutes et 21 secondes, devançant Niek Pepels de 33 secondes et Joseph Lovati de 1 minute 22. Première féminine, Lauriane Ceccaldi, 23e au scratch, en 59 mn 4 sec, 2e Jessica Doll, Vanessa Torre complétant le podium.



Dans la variante « A mulatera », même distance, même dénivelé mais avec un sac de 10 kg sur le dos, Pierre-Marie Castellani s’est montré le plus rapide des 18 participants en 1:46:50. Jean-Baptiste Castellani le suivait à 2 minutes et Manu Castellani à 3 minutes. La catégorie féminine était remportée par Manon Forat en 1:59:02, devant Catherine Paverick à 53 secondes.



Une belle réussite qui appelle une deuxième édition.

