Km Vertical de Casamaccioli : Sampieru Graziani et Pierre-Marie Castellani vainqueurs de la 1ère édition.


Philippe Jammes le Dimanche 12 Octobre 2025 à 16:46

Une centaine de concurrents ont participé samedi à la 1ère édition du « Km vertical » organisé par le RC Niolu. Cette épreuve, prisée sur le continent et à l’étranger, était inédite en Corse. Elle s’est disputée sous 2 formats, et il fallait être costaud.



Dans « U capu di a candella », 6km pour 1000 m de dénivelé, 74 coureurs étaient au départ de l’église du village. Sampieru Graziani (A squadra mantinum) a bouclé la distance en 44 minutes et 21 secondes, devançant Niek Pepels de 33 secondes et Joseph Lovati de 1 minute 22. Première féminine, Lauriane Ceccaldi, 23e au scratch, en 59 mn 4 sec, 2e Jessica Doll, Vanessa Torre complétant le podium.

Dans la variante « A mulatera », même distance, même dénivelé mais avec un sac de 10 kg sur le dos, Pierre-Marie Castellani s’est montré le plus rapide des 18 participants en 1:46:50. Jean-Baptiste Castellani le suivait à 2 minutes et Manu Castellani à 3 minutes. La catégorie féminine était remportée par Manon Forat en 1:59:02, devant Catherine Paverick à 53 secondes.

Une belle réussite qui appelle une deuxième édition.    
 





