Kick-boxing : la 14ᵉ édition du gala du KBCL attendue à Lucciana

Créé il y a 16 ans par une poignée de passionnés, le Kick Boxing Club de Lucciana (KBCL) s'est imposé comme une référence en Corse dans le monde du pied/poing.

Présidé par l'infatigable Roger Santoni, le club recense aujourd'hui plus de 120 licenciés. Encadrés par six coachs diplômés, enfants, adolescents et adultes pratiquent plusieurs fois par semaine le kick-boxing et le K1 au Cosec Mathieu Nucci. Une section féminine, ouverte il y a trois ans, rassemble désormais une trentaine de pratiquantes, qui chaussent régulièrement gants et casques de protection.

Outre les cours, stages et compétitions régionales, les licenciés du KBCL se déplacent régulièrement sur le continent pour participer à des galas et des réunions, histoire d'acquérir davantage d'expérience.



Ce samedi 19 avril, à partir de 20 heures au Cosec Mathieu Nucci, le club organisera son traditionnel gala annuel, avec un programme riche de 11 combats amateurs, dont six impliqueront des combattants du KBCL. À l'affiche, des combats de classe A et B, ainsi qu'un duel très attendu chez les féminines entre Loan Gazielly, 20 ans, championne de France 2024 de Kick Boxing et de K1, vice-championne du monde WAKO, et Thayra Taraconat, une adversaire occitane réputée rugueuse.