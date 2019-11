Karaté : la belle moisson insulaire aux championnats de France Kata

La compétition a été une fois encore dominée par la chef de file de la discipline Alexandra Feracci qui remporte dans la catégorie des seniors féminines son 13ème titre devant sa sœur Laetitia Feracci. Toutes deux ont écrasé leurs adversaires par le score de 5-0 à chacun des tours de qualification.Les deux sœurs ont, sur cette journée, entrainé dans leur sillage, vers leurs plus hauts niveaux de pratique et de résultats, les féminines de notre région.

Seniors féminins

1. Alexandra Feracci

2. Laetitia Feracci de l’ACA Arts Martiaux.







Juniors féminins :

3. Laura Pieri de l’ACA Arts Martiaux.





Cadettes

1. Cassandra Sampieri du Karaté Gojo-Ryu de Borgo

3. Juliette Giannechini de l’ACA Arts Martiaux.







Tess Merri-Barrat demi-finaliste en cadette et cinquième de la compétition, Mathieu Spinosi, Raphaël Tagliaglioli et Gabriel Miniconi tous trois sociétaires de l’ACA Arts Martiaux se sont également illustrés à Saint-Quentin

Tous ces pratiquants sont membres du Centre régional d’Entraînement (Sports/études) en liste du Projet d’Excellence Sportive et/ou membre de l’Équipe régionale kata.

Ces sportifs ont été formés au style de l’École Shito-Ryu pour la compétition par les seuls cadres sportifs de l’ACA Arts Martiaux qui a l’accréditation fédérale de club élite et de structure associée par l’État, dans les régions sans Pôle France d’entraînement.