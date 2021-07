Karaté : Laura Pieri championne de France, Lucas Chaffort en argent

La journée réservée au kumite n’a pas été fructueuse pour les insulaires. Les blessures de Alexis Pierron et d’Oughlissi et Estelle les ont certainement privé de lauriers.

Pour la journée kata , le club élite s’est déplacé avec seulement trois athlètes dans la catégorie des juniors avec Laura Pieri et Juliette Gianecchini pour les féminines et Lucas Chaffort pour les masculins.

Et le club a brillé d'in vif éclat.





Laura Pieri, après sa troisième place au championnat d’Europe senior en équipe, à remporté brillamment le titre de championne de France en junior féminine.

Lucas Chaffort revient, quant à lui, avec le titre de vice champion de France après une très belle prestation.

Juliette Giannechini, qui a échoué pour la troisième place, n’a vraiment pas démérité

Un très bon week-end plein de rebondissements et de technicité apprécié comme il se doit par la coach Laetitia Feracci et l'ensemble du club élite de l'ACA arts martiaux.

Bravo.