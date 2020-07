Karaté: Cassandra Sampieri à la 2ème place mondiale

La jeune sociétaire du club Guju Ryu de Borgo effectue un parcours remarquable dans la discipline qu’elle pratique depuis l’âge de 4 ans. Ses excellents résultats dans les divers championnats ou tournois mondiaux, européens et français en font une athlète promise à une carrière hors norme. Durant le confinement, la jeune fille a poursuivi son entraînement en solitaire auprès de son père Charles, responsable du club de Borgo. Sans rechigner, dans des conditions parfois difficiles, elle a toujours regardé droit devant, se fixant des objectifs toujours plus hauts. Si tout va bien dans quelque temps elle retrouvera ses coéquipiers de l’équipe de France tant pour les entraînements que les compétitions. Et dans quelque temps on verra, c’est certain, la bandera flotter au plus haut.