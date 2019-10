Kangoo Jump à Biguglia : le nouveau sport qui cartonne !

La chaussure kangoo Jump (chaussure à rebond) a été inventée en Suisse par des kinés pour réduire l’impact lié à l’activité sportive intense et pour favoriser la récupération musculaire des athlètes. Équipées de suspensions de type ressorts à lames, elles agissent comme des amortisseurs, réduisant jusqu'à 80 % l'impact sur les articulations.

Autre avantage : elles augmentent la dépense énergétique de 25 %, car il faut faire plus d'efforts pour les soulever (elles pèsent 2,5 kg chacune). La discipline kangoo jump a ensuite été développée au Canada et ce sport a tout de suite cartonné en Amérique latine et en Europe de l'Est. Il commence enfin à se faire une place en France.



A Biguglia, le Kangoo Club Corse* ouvre ses portes pratiquement tous les soirs ! « Ce sport est ouvert à tous » complète Karina. «Cette année nous avons ouvert les cours aux enfants. Aujourd’hui nous sommes plus 80 licenciés. Le plus jeune a 7 ans, la plus âgée 77 ans ! " explique Karina. Ce sport a de nombreux bienfaits.



Il permet le renforcement musculaire et cardiovasculaire, la perte de poids (on brûle 25 % kcal de plus que toute autre activité de remise en forme et jusqu’à 1000 kcal par heure), garder la forme, tonifier, détendre ou déstresser. Allez tous à Biguglia ... et qu’ça saute !

CNI a suivi une séance de kangoo jump…



*Kango Club Corse : Centre commercial Rive droite – RN 193 – Biguglia. Tel : 06.25.72.31.43