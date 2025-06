KTP Scola : Jean-Camille Pietri et Maxime Delugre brillent aux championnats de France

Jean-Camille Pietri a frappé fort récemment à Palaiseau (Essonne) où se disputaient, à l’École Polytechnique, les phases finales du Championnat de France de MMA, organisées par la Fédération Françaisesous l’égide de la Fédération française de Boxe (FFB).

Les meilleurs combattants amateurs de l’Hexagone se sont affrontés dans … l’octogone pour décrocher le titre national dans chaque catégorie de poids.





En finale de la catégorie – 52,2, le Bastiais Jean-Camille Pietri est monté sur la plus haute marche, décrochant le titre national. « Jean-Camille a su imposer sa stratégie, sa technique et sa détermination pour l’emporter à la décision unanime face à Guillaume Bastiani, un très bon adversaire pensionnaire du club de Mazamet » commente Fred Boigeol, fondateur et coach au MMA KTP Scola. « Ce titre récompense et consacre des mois de préparation et un parcours sans faute de notre combattant. Il faut aussi souligner que cette édition du championnat marquait un tournant dans la reconnaissance institutionnelle du MMA en France. Depuis sa régularisation en 2020, la discipline ne cesse de gagner en popularité et en légitimité » se réjouit Fred Boigeol.





Autre belle victoire, celle de Maxime Delugre. Le jeune prodige du club était lui en lice à Ondres dans les Landes pour la MMA League junior. À seulement 17 ans, le jeune homme a une nouvelle fois marqué les esprits lors de cette compétition junior organisée par la Fédération française. Engagé dans la catégorie des -65,8 kg, le Bastiais a brillamment remporté ses trois combats (3 rounds de 2 minutes chacun) qu’il a disputés. « Face à une opposition de qualité et dans un cadre de compétition particulièrement rigoureux, notre jeune espoir a fait preuve d’une maîtrise technique impressionnante, d’un mental d’acier et d’une endurance remarquable » souligne Fred Boigeol. « À chaque combat, il a su démontrer la diversité de ses compétences : gestion optimale du rythme, frappes précises et puissantes, transitions fluides au sol, et une stratégie parfaitement adaptée à chaque adversaire ».





Pour le coach bastiais, cette victoire est d’autant plus impressionnante qu’elle intervient seulement un mois après un autre exploit : sa victoire au Championnat de France de Pancrace, dans la catégorie des -65 kg. « Maxime avait survolé la compétition, enchaînant trois victoires pour décrocher le titre national, confirmant ainsi son ascension fulgurante dans le monde du MMA ».