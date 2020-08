"Just Rosés" ! Le Wine truck des vins corses commence sa tournée aoûtienne !

Ces rencontres nomades, 25 au total, auront tantôt lieu à proximité des enseignes de la grande distribution, tantôt chez des cavistes, mais tout a été pensé pour que les amateurs dégustent en toute sérénité. Ce bar à vins ambulant aux couleurs pop offre la possibilité de partager un verre en plein air et en respectant les recommandations de distanciation sociale. Belles rencontres, découverte, convivialité : les vignerons corses ont à cœur de bien recevoir les vacanciers. Les rosés représentent 67% de la production, ils peuvent relever de toutes les AOP corses (hors Muscat), et de la bien nommée IGP Île de Beauté.





Les vins de Corse : forcément inattendus !

« Le plus ancien des nouveaux mondes », ainsi pourrait-on appeler le vignoble corse. Courant sur 5750 hectares, il alterne schistes, granits, gneiss et et sols alluvionnaires pour voir naître des cuvées dans les trois couleurs. S’adjoignent à ce véritable « museum » géologique des cépages autochtones à l’orthographe onirique : le Niellucciu, le Sciaccarellu et le Vermentinu, pour ne citer que les 3 plus connus. 9 Appellations d’Origine Protégée - AOP Ajaccio, AOP Corse, AOP Corse Calvi, AOP Corse Figari, AOP Corse Sartene, AOP Corse Porto-Vecchio, AOP Corse Coteaux du Cap Corse, AOP Muscat du cap corse, AOP Patrimonio et 1 Indication Géographique Protégé Île de Beauté, les vins corses sont difficilement classables dans un système pyramidal tant ils affichent des caractères singuliers et remarquables, forcément inattendus !