Juliette Ponzevera : "Je souhaite être une présidente disponible, engagée et à l’écoute"

- Vous voilà présidente de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse : votre sentiment quelques jours après votre élection ?

- Je suis honorée de la confiance qui m’a été accordée par l’ensemble des membres du conseil d’administration. J’ai conscience de la lourde tâche qui m’incombe. Je sais que le chantier est immense mais je suis déterminée à travailler sans relâche et en collaboration avec les services, les administrateurs et les partenaires au service des locataires et de l’intérêt général.





- Votre premier contact avec l’Office ?

- Je me suis engagée à rencontrer rapidement l’ensemble du personnel, des représentants syndicaux et des locataires. Ce processus de rencontre a démarré et va se poursuivre dans les semaines à venir. C’est pour moi une priorité et la clé de la réussite de notre projet. Il ressort de ces premiers échanges une volonté partagée de redonner à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse la place et le rayonnement qui doivent être les siens, à savoir l’Office Public de l’Habitat de toute la Corse, propriétaire de son parc locatif, et agir en conséquence. J’ai rencontré une équipe motivée et engagée consciente des enjeux et du défi que nous devons relever tous ensemble.





- Avez-vous une idée de l’état du parc actuel ? Votre première tâche sur ce plan ?

- L’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse a historiquement connu un développement de son parc des années 60 jusqu’au milieu des années 80. Cela nous donne un âge moyen du parc relativement ancien, qui a de plus souffert de carences chroniques d’entretien. Les besoins sont donc importants afin de renouveler ce parc. D’autant que les difficultés et les crises financières (recapitalisation en 2000 avec un plan de redressement, plan de retour à l’équilibre jusqu’en 2014, impact des mesures gouvernementales de la RLS en 2018 etc..) ont été des freins à l’investissement.

Nous devons répondre aux demandes toujours plus nombreuses de logements sociaux, en réduisant rapidement le nombre de logements vacants. Pour atteindre cet objectif, j’ai demandé aux services, un état des lieux précis sur ces logements, afin de mettre en œuvre un plan d’action avec les entreprises titulaires du marché et la régie en soutien, pour les remettre le plus rapidement possible à la location.





- Quelle est votre priorité?

- La crise que nous traversons aujourd’hui nous oblige et nous engage à revoir notre modèle de société, en mettant la solidarité au cœur de notre projet. En ces temps difficiles, trop de personnes sont privées du droit au logement : cette situation n’est pas acceptable et n’a que trop perduré.

Bien que le logement social soit la mission première de l’office, l’accompagnement et le lien social, la concertation et la solidarité seront les fondations de notre projet.

Trop de nos locataires, faute d’information et d’accompagnement, ne bénéficient pas des dispositifs à leur disposition, auxquels ils ont naturellement droit. Notre responsabilité est de proposer un accompagnement global, adapté aux besoins, par le biais d’un service de proximité renforcé, permettant une rapide prise en charge, sans attendre des situations alarmantes. Cela passera notamment par une meilleure coopération entre les services sociaux de la Collectivité de la Corse et les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale.

Lorsque l’on parle de concertation, on entend aussi un nouveau modèle de collaboration avec les représentants des locataires, avec lesquels nous nous attacherons à multiplier les réunions et mettre à leur disposition de nouveaux outils, afin qu’ils participent activement à l’élaboration de notre projet.





- À plus long terme, vers quoi vos efforts vont-ils tendre ?

- À moyen et long terme, nous devons répondre aux demandes toujours plus nombreuses de logements sociaux en engageant de nouvelles constructions qui respectent les équilibres territoriaux. Cela doit passer par la prise en compte, à la fois, de la forte densité de population des villes mais aussi du besoin de revitalisation des territoires ruraux, de l’intérieur et de la montagne.

Aussi, il est nécessaire de procéder à la rénovation de l’ensemble du parc immobilier de l’Office. Le Conseil exécutif de Corse et la majorité territoriale sont engagés de manière inédite et déterminée, à nos côtés, pour atteindre cet objectif. Cela s’est traduit par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens mobilisant 28 millions d’euros sur cinq ans. Cette action est à considérer comme un véritable Plan Marshall, puisque, il faut le préciser, il s’agit d’un accompagnement sans précédent pour notre Office de la part de la collectivité de Corse.





-Y a t-il un domaine qui vous inquiète plus particulièrement ? Et qui à l’inverse vous réjouit ?

- Oui effectivement, la situation des locataires m’inquiète particulièrement, certains vivent dans des logements dégradés et inadaptés, avec bien souvent des problèmes d’accessibilité. Le bien-être et la satisfaction de nos locataires doivent être au cœur de nos préoccupations et de nos actions.

On ne peut que se satisfaire des efforts fournis ces derniers mois par les agents, notamment depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, qui ont permis de résorber l’afflux de demandes et de réclamations. Pour autant, la réactivité, l’efficacité et l'écoute doivent continuer à guider notre projet.





- Quelle est aujourd'hui l’ambiance avec les personnels, qui était plutôt mauvaise ?

- J’ai pris mes fonctions le 18 janvier, il m’est donc difficile de faire aujourd’hui un bilan de la situation. Néanmoins, comme je vous l’ai dit précédemment, j’ai entamé un processus de rencontre des différents acteurs de l’Office, afin de connaître précisément la situation. Je souhaite être une Présidente disponible, engagée et à l’écoute, et c’est en ce sens que je ferais tout mon possible pour rétablir de bonnes conditions de travail et un climat apaisé et de confiance.





- Comment comptez-vous rétablir la confiance ?

- La confiance est un élément essentiel. En ce sens, je souhaite favoriser le dialogue social, fédérer l’ensemble des agents et des locataires afin de prendre en compte leurs aspirations dans nos prises de décisions. J’ai conscience que la confiance ne s’obtient pas facilement, elle se construit et se gagne, et c’est par le fruit du dialogue, du travail et de l'engagement que je compte gagner la confiance à la fois des agents et des locataires qui sont l’essence même de cet Office.





- Qu’en est-il des relations avec Bastia ?

- Nous avons avec notre partenaire, la Mairie de Bastia, des relations saines, apaisées et de confiance au service de nos locataires et de l’intérêt général. Ces relations sont d’autant plus légitimes et nécessaires car environ deux tiers du parc locatif de notre Office se trouve sur la commune de Bastia.

Les liens entre l’office public de l’habitat de la Collectivité de Corse et la mairie de Bastia sont renforcés grâce à une étroite collaboration et un dialogue permanent. Cela se concrétise notamment par deux actions communes, fortes et structurantes à travers le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain dans les quartiers sud de Bastia (NPNRU) et Le Programme Action Cœur de Ville (ACV).