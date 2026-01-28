Julia Tiberi quitte le groupe Avanzemu à l’Assemblée de Corse

Elle avait pris ses distances avec le Partitu di a Nazione Corsa ces dernières semaines. Julia Tiberi a décidé de quitter le groupe Avanzemu à l’Assemblée de Corse, dont elle était membre depuis 2021. Une décision qu’elle vient d'officialiser via un courrier adressé à la présidence de l’Assemblée de Corse en amont de la session qui se tiendra jeudi et vendredi.



Un choix logique pour la conseillère territoriale, qui pointe « la situation politique actuelle ». « La séquence des municipales et les choix opérés par chacun – le PNC d’un côté et par moi de l’autre – sur Aiacciu commandaient cette clarification pour que chacun puisse faire ce qu’il entende et qu’il n’y ait pas de confusion dans l’esprit des électeurs », se borne-t-elle à commenter.



Également élue d’opposition au conseil municipal d’Ajaccio, dans le cadre des prochaines élections, Julia Tiberi a en effet rapidement apporté son soutien à la liste d’union nationaliste menée par Jean-Paul Carrolaggi, aux côtés de qui elle siège depuis 6 ans, et qui rassemble notamment des militants de Femu a Corsica et Core in Fronte. Un positionnement qui tranche avec celui du PNC, lequel s’est pour sa part rangé derrière son secrétaire national, Pascal Zagnoli, lui aussi candidat à la mairie d’Ajaccio.



Une divergence de positionnement que les deux parties expliquent par une appréciation profondément différente de la situation politique ajaccienne et de la stratégie à adopter à l’approche du scrutin municipal.



À compter de la première session de l’année, Julia Tiberi siègera donc désormais comme non inscrite à l’Assemblée de Corse.