Julia Tiberi quitte le groupe Avanzemu à l’Assemblée de Corse


le Mercredi 28 Janvier 2026 à 13:27

En amont de la première session de l’Assemblée de Corse de l'année prévue jeudi et vendredi, Julia Tiberi vient d'annoncer son départ du groupe Avanzemu. Une décision motivée par de profondes divergences politiques liées à la séquence des municipales à Ajaccio, où la conseillère territoriale a fait le choix de soutenir une autre liste que celle portée par le PNC.



(Photo : Paule Santoni)
Elle avait pris ses distances avec le Partitu di a Nazione Corsa ces dernières semaines. Julia Tiberi a décidé de quitter le groupe Avanzemu à l’Assemblée de Corse, dont elle était membre depuis 2021. Une décision qu’elle vient d'officialiser via un courrier adressé à la présidence de l’Assemblée de Corse en amont de la session qui se tiendra jeudi et vendredi.
 
Un choix logique pour la conseillère territoriale, qui pointe « la situation politique actuelle ». « La séquence des municipales et les choix opérés par chacun – le PNC d’un côté et par moi de l’autre – sur Aiacciu commandaient cette clarification pour que chacun puisse faire ce qu’il entende et qu’il n’y ait pas de confusion dans l’esprit des électeurs », se borne-t-elle à commenter.
 
Également élue d’opposition au conseil municipal d’Ajaccio, dans le cadre des prochaines élections, Julia Tiberi a en effet rapidement apporté son soutien à  la liste d’union nationaliste menée par Jean-Paul Carrolaggi, aux côtés de qui elle siège depuis 6 ans, et qui rassemble notamment des militants de Femu a Corsica et Core in Fronte. Un positionnement qui tranche avec celui du PNC, lequel s’est pour sa part rangé derrière son secrétaire national, Pascal Zagnoli, lui aussi candidat à la mairie d’Ajaccio.
 
Une divergence de positionnement que les deux parties expliquent par une appréciation profondément différente de la situation politique ajaccienne et de la stratégie à adopter à l’approche du scrutin municipal. 
 
À compter de la première session de l’année, Julia Tiberi siègera donc désormais comme non inscrite à l’Assemblée de Corse.




