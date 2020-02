Julia Tiberi : « 50% de la profession ne survivra pas à la réforme des retraites »

Les avocats du barreau d’Ajaccio poursuivent leur mouvement de grève contre la réforme des retraites « terriblement injuste, mortifère et destructrice ».

C’est en ces termes forts que la nouvelle bâtonnière Julia Tiberi a ouvert la conférence de presse donnée ce 6 février sur les marche du Palais de Justice d’Ajaccio en présence de bon nombre de ses confrères. La mobilisation a permis d’obtenir du gouvernement une phase de concertation avec Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire aux retraites. Pour autant, le gouvernement réaffirme que les avocats ne seront pas exclus du nouveau « système universel ».



« Nous sommes face à un gouvernement qui met en péril les piliers de notre société que sont l’éducation, la santé et bien entendu la justice, a commenté Julia Tiberi. La profession est en danger et avec elle l’accès au droit et à la Justice mais au-delà c’est l’institution judiciaire dans son entier qui est en souffrance. Je voudrais rappeler qu’il ne s’agit pas de revendications de nantis, certains avocats gagnent l’équivalent du SMIC et connaissent des fins de mois difficiles une fois toutes les charges acquittées, lorsqu’elles peuvent l’être, pourtant ils n’hésitent pas, parce qu’ils en ont fait le serment, à guider, orienter et défendre tous ceux qui en ont besoin, souvent les plus précaires et les plus esseulés. Ces avocats ne survivront pas professionnellement à la réforme, cela représente environ 50% de la profession. En détruisant ces petits cabinets, dont l’équilibre financier est parfois précaire, c’est l’accès au droit des plus démunis et le maillage territorial qui disparaitront ».



Une sonnette d’alarme qui se veut politique et institutionnelle avec un message déterminé de continuer ce combat contre la réforme devant les parlementaires et l’opinion publique. Mention a été faite du soutien du député Colombani et des 22000 amendements déposés sur ce projet de réforme, « un record sous cette législature ».



« Il s’agit de lutter contre la désinformation du gouvernement, sur les conséquences de l’application du régime universel sur notre profession. Il s’agit également de faire entrer la colère dans l’hémicycle, d’y faire entrer la vraie vie. La seule dignité qui reste à un peuple méprisé de la sorte par le Gouvernement réside dans sa capacité à résister ».