Ajaccio : un premier rendez-vous interprofessionnel pour les professions libérales en Corse

La section corse de l’association des avocats ensemble (ACE), en partenariat avec le centre des jeunes experts-comptables (CJEC) et l’association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires (ANECS), organise un événement interprofessionnel inédit ce jeudi 2 octobre à Ajaccio, destiné aux professions libérales de l’île. Pour la section corse de l’ACE, fraîchement créée, cet événement s’inscrit dans une dynamique interprofessionnelle déjà bien ancrée à l’échelle nationale. « L’ACE, le CJEC et l’ANECS organisent souvent des événements ensemble dans différentes régions de France », explique Maître Laura Mancini, avocate et présidente de la section corse de l’ACE. « L'idée, c'était de recréer en Corse les événements qui fonctionnent bien ailleurs. »





Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi de s’adresser à un large public, composé principalement d’avocats, d’experts-comptables et de notaires, mais ouvert à toutes les professions libérales réglementées. L’après-midi débutera à 14h, avant d’entrer dans le vif du sujet avec deux formations successives. La première portera ainsi sur l’achat d’un bien immobilier professionnel, pour « accompagner les professionnels libéraux dans leur projet d'achat d’un bien immobilier professionnel ». La seconde abordera la gestion et le placement de la trésorerie. « L'idée c'est de voir comment, dès le début de leur carrière professionnelle, ils peuvent placer leur trésorerie pour optimiser au maximum la gestion de leur activité et de leur trésorerie. »



Répondre aux besoins des trois professions



Le programme, pensé pour répondre à des préoccupations communes aux différentes professions, a également pour objectif de favoriser la complémentarité des expertises. « On a essayé de trouver un sujet qui pourrait répondre aux besoins des trois professions, et qui puisse aussi créer des synergies de travail entre nous : c'est pour gérer son propre patrimoine personnel et professionnel, mais ça peut être aussi à destination des clients et permettre à la fois aux avocats et aux experts-comptables ou notaires de travailler ensemble sur ces questions pour des clients communs. »





Au-delà du contenu technique, l’événement se veut aussi être un moment de rencontre et de convivialité entre professionnels. Après les deux temps de formation, les participants seront invités à poursuivre leurs échanges. « L'objectif de l'événement, c'est surtout de pouvoir créer un réseau interprofessionnel pour rencontrer des personnes de confiance, échanger sur des sujets techniques et pouvoir par la suite créer des synergies professionnelles et travailler ensemble lorsque l'on rencontre des besoins ou s’il y a des interventions communes auprès de clients », détaille Laura Mancini.





Cette première rencontre devrait poser les bases d’une programmation plus large, puisque l’ambition affichée par la section corse de l’ACE est de proposer, dans les mois à venir, une diversité d’événements mêlant formation et convivialité. « L’idée, c’est de mélanger le côté formateur avec des événements différents. Ça pourrait être, certaines fois, faire de l'interprofessionnalité, et d’autres fois rester entre avocats et ouvrir les réseaux professionnels de chacun pour leur permettre de développer aussi leur activité. »





