Jul : un clin d’œil à la Corse sur Instagram

Dans la vidéo tournée par Ricordi di Petru-Pà , et son beau projet audiovisuel corse dédié à la mémoire et à la valorisation de la culture insulaire, on y voit Marcu Antone, livrer une interprétation habitée de ", chanson écrite par Jean-Paul Poletti – l’un des piliers du renouveau polyphonique corse –, qui a touché par sa justesse, sa sensibilité et sa force vocale.Jul a été sensible à la voix et à la chanson et n'a pas manqué de partager la vidéo à ses millions d’abonnés, une publication qui a eu un écho immédiat : la vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux, saluée tant par les fans de Jul que par les amateurs de musique corseCe coup de projecteur, venu d’une figure de la pop culture urbaine, témoigne d’un croisement rare mais bienvenu entre deux univers : celui du rap méditerranéen et celui du chant insulaire, ancré dans une tradition séculaire. Et si ce genre de passerelle devenait un levier pour faire rayonner davantage la culture corse auprès d’un public élargi ?Jul, dont l’attachement à sa Méditerranée natale est bien connu, offre ici une reconnaissance inattendue mais précieuse. Une mise en lumière qui, sans aucun doute, donne à Marcu-Antone et à Ricordi di Petru-Pà , une belle impulsion – et à la chanson corse, une caisse de résonance inattendue.