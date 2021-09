Journées du patrimoine à Aiacciu : La légende napoléonienne, un répertoire musical inédit en Corse

- Vous avez conçu la programmation musicale des journées du patrimoine de la CdC sur Napoléon. Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’aborder Napoléon sous cet angle ?

- Depuis des années, avec l’association « E cetera Caramusa », nous faisons un travail de recherche et de collecte des répertoires musicaux touchant la Corse. J’ai fait des découvertes qui m’ont incité à poursuivre ce travail sur des contextes historiques complexes. Je me suis rendu compte qu’il existait notamment un corpus de chants méconnus autour de la figure de Napoléon, du Consulat, des deux Empires jusqu’à nos jours. Comme j’avais récolté une matière conséquente, j’ai proposé au service Patrimoine de la Collectivité de Corse, en cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon, de les présenter pendant les Journées du patrimoine. L’idée était de faire connaître ce patrimoine immatériel qui est le nôtre et qui reste largement ignoré, cela s’inscrit parfaitement dans le thème des Journées 2021 qui mettent à l’honneur « Le Patrimoine pour tous ».



- Ceci dit, pourquoi Napoléon ? On ne vous attendait pas sur ce personnage-là ?

- Napoléon fait partie intégrante du panthéon historique de la Corse. Sans porter de jugement sur le personnage, est-il besoin de rappeler que c’est un Bonaparte, qu’il a une enfance corse, plus précisément ajaccienne, et qu’il vit la Révolution et son cortège de chants révolutionnaires dont les refrains sont repris par le peuple et parviennent dans l’île ! Il est, dans sa complexité, fondamentalement corse et ajaccien. Dans les années 70, j’ai fait partie avec mon frère de « La Musique municipale d’Ajaccio » qui est une des plus anciennes sociétés musicales françaises, créée en 1869. Nous interprétions les répertoires de musique d’Empire avec la batterie-fanfare et les airs des processions religieuses, qui sont tous toujours bien vivants en Corse. C’est une tradition musicale très particulière parce qu’elle est urbaine et que l’on retrouve, outre à Aiacciu, dans d’autres villes de l’île, comme Corti, Bastia, Bunifaziu, Lisula, San Fiurenzu..., mais aussi d’Italie et d’Espagne. Pendant toute son enfance, Napoléon et sa famille ont baigné dans cet environnement musical de chants profanes et sacrés de la tradition corse. Je pense que cela l’a nourri. La musique a contribué à construire la légende napoléonienne et continue de le faire aussi.