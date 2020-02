Journées de l’habillement : la grande braderie d'Ajaccio envahit le palais des congrès

Plus d’une centaine de stand avec à peu près 80 commerçants venus des quatre coins de l’île se retrouvent au palais des congrès cette année pour les traditionnelles journées de l'habillement que cette année ont quitté la place Miot pour envahir le palais des congres de la ville impériale.« Cela n’aurait pas été possible sans la CCI qui à pris en charge une partie du budget » souligne Anghjula-Maria Nivagioni, gérante de Happencom. En Effet, c’est dans le cadre de l’action « cœur de ville » qu’une demande d’aide a été effectuée, permettant l’aboutissement du projet.Auparavant sous un chapiteau, la grande majorité des commerçants se réjouit de ce nouvel emplacement en vu du vent annoncé ces prochains jours.Tout ce que les commerçants n’ont pas vendu lors des soldes sera bradé durant ces journées. Les visiteurs seront ravis de constater des rabais allant jusqu'à -60% et durant le week-end, des ventes flashs proposeront jusqu’à moins -80%.Entre 15 000 et 20 000 personnes sont attendues jusqu’au 9 février de 9h30 à 19h30 (avec une nocturne samedi jusqu’à 22h00), permettant également de donner un élan de dynamisme à la cité impériale.