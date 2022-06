Journée nationale des sapeurs-pompiers : l'hommage aux soldats du feu de Corse-du-Sud

La rédaction le Dimanche 26 Juin 2022 à 14:13

En Corse-du-Sud, la journée nationale des sapeurs-pompiers a été également marquée par deux temps forts.

Il y a eu d'abord l'hommage rendu par le préfet de Corse et Véronique Arrighi, présidente d conseil d'administration du SIS 2A, aux côtés du directeur, le colonel Jean-Jacques Peraldi, aux soldats du feu de Corse-du-Sud au centre de secours principal d'Ajaccio.

Remise de décorations et de distinctions se sont enchaînées avant que la cérémonie ne soit ponctuée par des dépôts de gerbes en hommage aux disparus.

La journée s'est poursuivie par une démonstration des compétences sur tous les terrains des soldats du feu de Corse-du-Sud comme en attestent ces images empruntées à la préfecture de Corse-du-Sud et au SIS (Service d'incendie et de secours) 2A.