Journée mondiale de l’océan : à Bastia, les enfants plongent au cœur de la biodiversité marine corse

(Photos Gérard Baldocchi)





L’expédition Starecorsica, lancée le 10 avril dernier, a fait escale ce lundi sur le Vieux-Port de Bastia à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan. Portée par la station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi (Stareso), l’association Naeco, le photographe Greg Lecoeur et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, cette étape bastiaise avait pour objectif de sensibiliser le grand public, et en particulier les plus jeunes, à la richesse et à la préservation de la biodiversité marine méditerranéenne. « On dit souvent que la Corse est une montagne dans la mer et que les Corses sont plutôt tournés vers la montagne, mais il faut réécrire ce narratif et montrer cette biodiversité marine aux enfants », lance Michel Marengo, directeur scientifique de Stareso. « La moitié du littoral français méditerranéen, c’est la Corse. On a une très haute biodiversité, de très nombreux poissons sur 1 000 km de côtes. L’objectif, c'est d’essayer d’émerveiller les enfants parce que si on leur montre les espèces, ils seront peut-être plus à même de les connaître et de les protéger demain. »





Pour sensibiliser les plus jeunes à cette richesse naturelle, plusieurs ateliers pédagogiques ont été proposés tout au long de l'après-midi aux élèves venus de différents établissements scolaires bastiais. Sur les stands du Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate, du lycée maritime de Bastia, de la Stareso, de La Girelle, de Mare Vivu ou d’A Rinascita, les enfants ont pu découvrir les espèces qui peuplent les fonds marins corses, les enjeux de leur préservation et les travaux menés par les scientifiques. Parmi eux, l’atelier de Naeco proposait une immersion dans la campagne océanographique menée actuellement pour mieux connaître les écosystèmes marins autour de la Corse. « On a créé tout un parcours où les élèves découvrent les espèces à travers des capsules vidéos, des images et un petit quiz qui les emmène au cours d'une histoire dans cette campagne océanographique », indique Marie-Laurence Cipriano, co-fondatrice de l’association Naeco.



Un format particulièrement apprécié des jeunes participants. « Souvent, ils ne se rendent pas compte que ces espèces-là existent. On l’a présenté à Ajaccio il y a une dizaine de jours, et la première question qui est ressortie, c’était : “Mais ça existe en Corse ?” C’était bien tombé parce qu’on parlait du corail noir, et les images que l'on montrait avaient été filmées à quelques centaines de mètres de là où on se trouvait dans le golfe d'Ajaccio. En fait, c’est très visuel, et l'impact le plus concret qui existe, c'est de se rendre compte que toutes ces espèces qui sont visibles à l'image de manière extraordinaire existent vraiment. »

