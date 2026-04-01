Starecorsica : une mission inédite pour prendre le pouls de la mer autour de la Corse

C’est une mission océanographique de trois ans qui permettra à terme de dresser un état des lieux de la santé écologique des eaux autour de la Corse et de renforcer les outils de gestion et de conservation du patrimoine marin. Portée par la Station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi (Stareso), la campagne Starecorsica 2026-2029 a été officiellement lancée à Bastia le 10 avril dernier avec pour objectif d’améliorer les connaissances sur les écosystèmes méditerranéens, de détecter les signaux précoces de changements environnementaux et de soutenir la mise en œuvre des politiques publiques de préservation du milieu marin.
« Nous avons 1000 kilomètres de côtes sur les 1800 que compte la façade méditerranéenne française, et malheureusement on connaît encore très peu le milieu marin », souligne Michel Marengo, directeur scientifique de Stareso. Un manque de données que cette campagne océanographique inédite soutenue par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse entend combler. « Il n’y a jamais eu de campagne océanographique à haute fréquence sur le long terme », indique Michel Marengo. « Souvent, les campagnes scientifiques durent deux semaines tous les trois ans. Là, on change complètement de modèle car nous sommes opérationnels toute l’année », poursuit-il. Une évolution rendue possible grâce au navire océanographique récemment acquis par la Stareso, un catamaran de 12 mètres doté d’un laboratoire et d’instruments fiables et de qualité, qui permet à la base scientifique de désormais pouvoir mener des missions tout autour de l’île.
Combler un gap
« Nous allons pouvoir déployer à l’échelle de la Corse ce que nous faisons depuis 50 ans dans la baie de Calvi », se réjouit ainsi le directeur scientifique en reprenant : « L'objectif, c'est caractériser, découvrir, explorer. Et on ne protège que ce que l'on connaît. Donc nous allons essayer d’avoir une ligne de base, des données fiables, robustes, reproductibles, et de combler un gap, des lacunes avec cette campagne. Sans cela, on ne peut pas directement gérer par la suite ».
« Nous avons 1000 kilomètres de côtes sur les 1800 que compte la façade méditerranéenne française, et malheureusement on connaît encore très peu le milieu marin », souligne Michel Marengo, directeur scientifique de Stareso. Un manque de données que cette campagne océanographique inédite soutenue par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse entend combler. « Il n’y a jamais eu de campagne océanographique à haute fréquence sur le long terme », indique Michel Marengo. « Souvent, les campagnes scientifiques durent deux semaines tous les trois ans. Là, on change complètement de modèle car nous sommes opérationnels toute l’année », poursuit-il. Une évolution rendue possible grâce au navire océanographique récemment acquis par la Stareso, un catamaran de 12 mètres doté d’un laboratoire et d’instruments fiables et de qualité, qui permet à la base scientifique de désormais pouvoir mener des missions tout autour de l’île.
Combler un gap
« Nous allons pouvoir déployer à l’échelle de la Corse ce que nous faisons depuis 50 ans dans la baie de Calvi », se réjouit ainsi le directeur scientifique en reprenant : « L'objectif, c'est caractériser, découvrir, explorer. Et on ne protège que ce que l'on connaît. Donc nous allons essayer d’avoir une ligne de base, des données fiables, robustes, reproductibles, et de combler un gap, des lacunes avec cette campagne. Sans cela, on ne peut pas directement gérer par la suite ».
Le Stareso, un catamaran de 12 mètres, récemment acquis par la plateforme scientifique et doté d’un laboratoire et d’instruments fiables et de qualité, lui permet désormais de pouvoir mener des missions tout autour de l’île.
Ainsi, plusieurs thématiques seront développées dans le cadre de cette campagne, à commencer par une étude approfondie de la biodiversité. « Nous allons étudier des habitats et des espèces emblématiques de Corse comme le corail rouge, le corail noir, les herbiers de posidonie, mais aussi des écosystèmes très peu étudiés comme les patelles géantes ou les nids de picarel », détaille Michel Marengo, en pointant également les plateformes récifales présentes notamment dans le Cap Corse, anciennes de plusieurs milliers d’années. Un deuxième volet portera sur les pressions humaines, avec un travail notamment sur les déchets plastiques et leurs impacts sur les écosystèmes. La mission s’intéressera également au large et aux canyons sous-marins, encore peu documentés. « Nous avons beaucoup de canyons sous-marins sur la côte ouest de la Corse et nous allons nous pencher sur le lien entre le large et le côtier qui est très peu étudié aujourd’hui alors qu’il existe des connexions importantes aussi bien entre le fond et la surface qu’entre le large et le côtier. Pour ce faire, nous allons poser des caméras sous-marines jusqu’à 600 mètres de profondeur et faire des prélèvements d’ADN environnemental pour recenser la biodiversité. Nous allons aussi regarder la courantologie à différentes échelles », annonce le scientifique avant de résumer : « L’objectif, c’est vraiment de prendre le pouls de cette mer Méditerranée au large de la Corse grâce aux moyens dont on dispose aujourd’hui ».
Faire découvrir les trésors de biodiversité de la Méditerranée
Mais au-delà de la recherche scientifique, la campagne intègre aussi un volet de sensibilisation. Greg Lecoeur, photographe naturaliste à la renommée mondiale, réalisera des images haute résolution pour documenter la richesse des écosystèmes insulaires et sensibiliser le public. Par ailleurs l’association Naeco est également associée au projet et produira notamment des contenus vidéo destinés à rendre ces travaux accessibles au plus grand nombre.
« Le message fort, c'est de dire que cette campagne est accessible à tous. Elle est faite en Corse pour les Corses et pour les gestionnaires d’espaces marins. Nous allons faire toute une campagne de restitution », insiste Michel Marengo. « Dès le mois de juin, on va faire un tour de Corse écologique et essayer, grâce aux photos faites par Greg Lecoeur et aux vidéos faites par Naeco, de faire découvrir au grand public les beautés de la biodiversité de notre mer Méditerranée ».
Au-delà de la campagne 2026-2029, l’ambition est ainsi de faire de la Corse un territoire de référence en Méditerranée pour la production et le partage de données scientifiques. En construisant des séries de mesures sur la durée, le projet doit permettre de mieux suivre l’évolution des milieux marins et d’orienter les actions de préservation.
Mais au-delà de la recherche scientifique, la campagne intègre aussi un volet de sensibilisation. Greg Lecoeur, photographe naturaliste à la renommée mondiale, réalisera des images haute résolution pour documenter la richesse des écosystèmes insulaires et sensibiliser le public. Par ailleurs l’association Naeco est également associée au projet et produira notamment des contenus vidéo destinés à rendre ces travaux accessibles au plus grand nombre.
« Le message fort, c'est de dire que cette campagne est accessible à tous. Elle est faite en Corse pour les Corses et pour les gestionnaires d’espaces marins. Nous allons faire toute une campagne de restitution », insiste Michel Marengo. « Dès le mois de juin, on va faire un tour de Corse écologique et essayer, grâce aux photos faites par Greg Lecoeur et aux vidéos faites par Naeco, de faire découvrir au grand public les beautés de la biodiversité de notre mer Méditerranée ».
Au-delà de la campagne 2026-2029, l’ambition est ainsi de faire de la Corse un territoire de référence en Méditerranée pour la production et le partage de données scientifiques. En construisant des séries de mesures sur la durée, le projet doit permettre de mieux suivre l’évolution des milieux marins et d’orienter les actions de préservation.