Starecorsica : une mission inédite pour prendre le pouls de la mer autour de la Corse

C’est une mission océanographique de trois ans qui permettra à terme de dresser un état des lieux de la santé écologique des eaux autour de la Corse et de renforcer les outils de gestion et de conservation du patrimoine marin. Portée par la Station de recherches sous-marines et océanographiques de Calvi (Stareso), la campagne Starecorsica 2026-2029 a été officiellement lancée à Bastia le 10 avril dernier avec pour objectif d’améliorer les connaissances sur les écosystèmes méditerranéens, de détecter les signaux précoces de changements environnementaux et de soutenir la mise en œuvre des politiques publiques de préservation du milieu marin.



« Nous avons 1000 kilomètres de côtes sur les 1800 que compte la façade méditerranéenne française, et malheureusement on connaît encore très peu le milieu marin », souligne Michel Marengo, directeur scientifique de Stareso. Un manque de données que cette campagne océanographique inédite soutenue par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse entend combler. « Il n’y a jamais eu de campagne océanographique à haute fréquence sur le long terme », indique Michel Marengo. « Souvent, les campagnes scientifiques durent deux semaines tous les trois ans. Là, on change complètement de modèle car nous sommes opérationnels toute l’année », poursuit-il. Une évolution rendue possible grâce au navire océanographique récemment acquis par la Stareso, un catamaran de 12 mètres doté d’un laboratoire et d’instruments fiables et de qualité, qui permet à la base scientifique de désormais pouvoir mener des missions tout autour de l’île.



Combler un gap



« Nous allons pouvoir déployer à l’échelle de la Corse ce que nous faisons depuis 50 ans dans la baie de Calvi », se réjouit ainsi le directeur scientifique en reprenant : « L'objectif, c'est caractériser, découvrir, explorer. Et on ne protège que ce que l'on connaît. Donc nous allons essayer d’avoir une ligne de base, des données fiables, robustes, reproductibles, et de combler un gap, des lacunes avec cette campagne. Sans cela, on ne peut pas directement gérer par la suite ».