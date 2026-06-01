Kyrnolia : La CGT dépose un préavis de grève illimité, des coupures d'eau pas exclues

C’est un conflit qui pourrait bien avoir des conséquences sur les abonnés s’il venait à s’envenimer. À l'appel de la CGT, un mouvement de grève à durée indéterminée débute ce mardi 9 juin au sein de la Compagnie des eaux et de l'ozone de Corse (CEO-C) et de Kyrnolia.



« Ce mouvement fait suite à une procédure disciplinaire à l'encontre de notre délégué syndical au sein de l'entreprise Kyrnolia », explique Rudy Albertini, délégué syndical de la CGT de Corse-du-Sud. Le syndicat assure avoir tenté de renouer le dialogue avec la direction lors d'une rencontre organisée ce lundi matin. Sans résultat. « L'arrêt de la procédure disciplinaire est un préalable au reste des discussions. Tant que la direction restera figée sur la position de maintenir cette procédure disciplinaire, qui peut aller jusqu'au licenciement concernant notre délégué syndical, il n'y aura pas de discussion sur le reste », prévient le syndicaliste.



Si la CGT, cette procédure disciplinaire constitue le principal point de blocage, elle n'est pas la seule revendication portée dans le préavis de grève. Le syndicat demande en effet également le respect du protocole d'accord signé à l'issue d’un conflit social de juillet 2025. « On constate que tous les points ne sont toujours pas respectés aujourd'hui », affirme Rudy Albertini.



Troisième point du préavis de grève, la CGT dénonce aussi un climat qu'elle juge délétère lors de certaines réunions des instances représentatives du personnel. « Ces derniers temps, lors de certains CSE, il y a eu de fortes tensions. Cela génère des risques psychosociaux pour nos élus et mandatés et on aimerait que ce type de management s'adoucisse », indique Rudy Albertini.



Un rassemblement est prévu dès 8 heures ce mardi devant l'immeuble Castellani à Ajaccio. Les grévistes prévoient également de distribuer des tracts aux automobilistes « afin d’informer sur les éventuels risques de coupure à venir », glisse Rudy Albertini. « Ce sera à l'assemblée générale des grévistes de décider des futures actions à mener dans le cadre de ce conflit, mais c’est un risque évident », conclut le délégué syndical de la CGT de Corse-du-Sud.