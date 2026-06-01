Erbaghjolu - Un chantier-école de restauration du patrimoine prend racine dans l’église du village

L’histoire débute en 2024 lors d’une rencontre entre l’association San Cristofalu, un restaurateur professionnel et un jeune originaire d’Erbaghjolu, alors étudiant à l’École de Condé à Paris. De leurs échanges naît l’idée d’engager un programme de restauration de l’église du village, en s’appuyant notamment sur les compétences et les réseaux liés à la formation en restauration du patrimoine.

Pour financer une première intervention, un concert est organisé en 2025 dans l’édifice religieux avec le groupe Una Fiara Nova. Le succès de la manifestation permet de réunir les fonds nécessaires au lancement du chantier. En l’espace d’une semaine, les travaux révèlent un remarquable décor peint réalisé par Giovanni Raffalli le Vieux, datant des années 1720.

Cette découverte patrimoniale encourage les porteurs du projet à poursuivre leurs efforts. Le lien noué dès l’origine avec l’École de Condé ouvre alors de nouvelles perspectives. Spécialisé dans les arts appliqués, l’établissement propose notamment une formation en restauration du patrimoine. Dans le cadre de leur deuxième année d’études, cinq étudiants élaborent un projet de chantier-école qui trouve à Erbaghjolu son terrain d’application, marquant une première en Corse. La direction de l’école apporte son soutien à cette initiative, démontrant qu’un village rural peut devenir un véritable lieu d’apprentissage et de valorisation du patrimoine.

En 2026, un nouveau concert est organisé avec la confrérie de Brandu et les Pignotti afin de financer ce chantier-école, une première dans le Centre Corse. L’initiative bénéficie également du soutien de la municipalité.

Durant deux semaines, cinq étudiants spécialisés en restauration du patrimoine interviennent sur la chaire et le maître-autel de l’église. Au-delà des travaux réalisés, cette expérience contribue à créer une dynamique locale autour de la sauvegarde du patrimoine religieux du village.

Les différents acteurs du projet envisagent désormais la restauration complète de l’édifice, étape après étape, en s’appuyant sur cette mobilisation collective qui associe habitants, bénévoles, étudiants et professionnels du patrimoine.