Communauté d’Agglomération de Bastia : 18 km de voies douces pour les piétons et les cyclistes

Mais qu’est-ce qu’une voie douce ? « Une voie douce c'est un segment de circulation pour des piétons ou des vélos qui est sécurisé vis-à-vis des véhicules qu’ils soient légers ou lourds. Donc c'est un endroit où on va pouvoir se déplacer de manière apaisée en toute sécurité » nous explique le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo qui souligne l’importance du besoin. « Il y avait vraiment un besoin criant en la matière. Nous avions beaucoup de demandes et il n'y avait pas d'offres. Nous avons mis certes quelques années pour concocter ce schéma directeur et surtout pour la recherche de financement. Aujourd'hui on est parti pour des travaux ininterrompus de septembre 2026 à 2030. Les 18,5 km de voies douces seront bien créés et elles permettront de se balader du nord au sud, d'est en ouest, de la mer vers le Piémont, de manière sécurisée ».

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Louis Pozzo di Borgo a tenu à rappeler les projets déjà réalisés sur son territoire grâce à cette manne du PTIC : Tiers lieu AVVIÀ, rénovation du complexe de La Rinella, Stade Armand Cesari, Centre Technique… « Depuis 2021 et la déclaration d’intention, on n’a pas chômé » explique-t-il. « Avec ce nouveau projet, on est sur de la mobilité douce. Cyclistes et piétons vont pouvoir se déplacer différemment et en toute sécurité sur notre territoire. Face à l’évolution des modes de déplacement et afin de répondre aux enjeux de transition écologique, la CAB engage là un programme ambitieux de développement des voies douces. Ce projet vise à offrir aux habitants des alternatives de déplacement, accessibles et respectueuses de l’environnement, tout en améliorant la qualité de vie sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, il permettra de relier le territoire de la CAB aux territoires voisins de Marana Golu et du Cap Corse. Ce qu’il faut souligner c’est qu’à partir de septembre et jusqu’en 2030, il n’y aura plus d’interruption des travaux, sachant qu’il faudra chercher entre temps d’autres financements pour les phases 3 et 4. Mais force est de constater que dans ce projet le territoire est gagnant, l’Etat est gagnant et la CAB joue un rôle moteur et se pose en aménageur ».

Un projet qui enchante le préfet de région Éric Jalon : « L'Etat poursuit son accompagnement au cœur des villes, au cœur des voies douces. Pour la CAB, le PTIC est un accompagnement important et les enveloppes sont respectées à la lettre. Sur les 500 millions d'euros initialement annoncés sur la période 2021/2027, on a déjà programmé près de 300 millions d'euros et on le voit ici, ça transforme, ça crée du lien, ça rénove complètement une agglomération. Je constate avec une grande satisfaction que le PTIC avance, que la CAB déroule, que la Corse avance. Cette signature d’aujourd’hui on la fait en toute confiance car la CAB est dans les délais et je suis très heureux de le faire parce que ce projet est très emblématique. Je suis frappé par les effets de transformation que prodigue ce PTIC. On réalise une mobilité douce, facteur de créations de liens, d’amélioration, de changement des relations. Et je peux vous assurer que l’Etat sera au rendez-vous pour la suite. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois on a un travail conjoint entre les services de l'État, qui accompagnent, et ici 0les services de la Communauté d'Agglomération dont je tiens à saluer la qualité du travail technique car on est vraiment dans l'esprit du PTIC »