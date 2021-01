Journée en Balagne pour Jean-Guy Talamoni

Journée très dense ce vendredi pour le Président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni qui était en visite dans le bassin de vie de l'Ile-Rousse-Balagne. Une journée initiée par Lionel Mortini, président de la Communauté de Communes Lisula-Balagne qui s'articulait autour du projet "Alba Nova"





Le projet Alba Nova a été initié dès 2015, notamment à travers Corsica 2035.

Né des travaux réalisés dans le cadre de la présidence de l’Assemblée de Corse. Il constitue un projet de société adressé à des territoires désireux de devenir des laboratoires d’expérimentations.

Pour ce projet modulable, la Communauté de communes de l’Ile-Rousse Balagne s’est portée candidate pour étudier sa faisabilité et sa mise en application en l’adaptant à son territoire.





C'est à la mairie de Pietralba que les maires du bassin de vie se sont retrouvés autour d'un café pour échanger avec le président de l'Assemblée de Corse, des problématiques de cette piève. qu'il peuvent rencontrer, avant de se rendre à la mairie de Palasca et participer à une séance de travail autour du projet Alba Nova avec les agents de l’intercommunalité.

La délégation se rendait ensuite dans les nouveaux locaux de la Communauté de Communes de Lisula-Balagna qui se trouvent au-dessus de La Poste et qui sont opérationnels depuis peu.

À l'issue de ce buffet, tous se retrouvaient pour une réunion de travail, avant que la Presse se soit conviée pour faire le point de cette journée très enrichissante.





Un territoire d'innovation

" Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce jour le président de l'Assemblée de Corse.

À la Mairie de Pietralba, au cours d'un premier échange, les élus du canal ont pu faire part de leurs problématiques de cette Piève.

Ensuite, à la Mairie de Palasca une autre réunion de travail technique devait permettre de détailler un certain nombre de projets mis en place par le président de l'Assemblée de Corse. Certains de ces projets nous allons essayer de les rendre opérationnels sur notre territoire. D'autres plus importants pourront être déclinés sur l'ensemble de la Corse.

Nous sommes un peu un territoire d'innovation pour porter toute cette réflexion qui a été menée durant ces dernières années par le Président Talamoni et son équipe.

On est véritablement dans l'innovation sociale et culturelle . Ce sont des choses qui doivent structurer la société corse et sur lesquelles nous devons travailler. La justice sociale fait partie de ces choses sur lesquelles, vous le savez, nous sommes très présents sur notre territoire. avec notre interco.

Nous sommes dans la continuité du travail que nous faisons déjà au quotidien avec les services du CIAS et nos différents services.

Cette réunion s'est terminée avec une présentation des projets les plus avancés. Nous sommes sur des dizaines de millions d'investissements sur ces quatre années pour notre territoire. Notre territoire est actif, et vivant on ne veut pas le laisser mourir tout comme on ne veut pas se laisser déborder par l'évolution de la société" précise Lionel Mortini, Président de la com com Lisula-Balagna.



"Faire de cette communauté de communes un territoire d'expérimentation"



Jean-Guy Talamoni rappelait que le projet "Alba Nova" s’articule autour de trois grands piliers : la culture, la justice sociale, le développement durable. Ceux-ci se déclinent en objectifs et actions, parmi lesquels, certains grands chantiers portés depuis plusieurs années par la Présidence de l’Assemblée comme le projet Paoli Napoléon, le Revenu Universel, le dispositif Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, la Charte en faveur de l’emploi local, mais aussi toute une série de travaux concernant l’énergie, le numérique, la production locale, la défense de l’environnement, l’éducation et la formation, la langue corse, la citoyenneté …

Et d'ajouter: " Cette journée a été un point d'étape. sur lequel nous avons pu faire un point prévu sur les différents axes que contient ce projet .

Dans quelques semaines nous vous présenterons le projet Alba Nova.

A ce stade là, nous avons bien avancé, y compris avec les élus de cette communauté de communes. Nous sommes sur la même longueur d'onde s'agissant des thèmes abordés en liens direct avec le projet.

Nous travaillons ensemble depuis maintenant un an et nous avons fait la jonction entre un certain nombre de questions qui avaient fait l'objet de travaux dans le cadre de la présidence de l'assemblée, qui relèvent de la prospective culturelle de l'innovation sociale.

Les échanges que nous avons eu avec les maires et les élus sont très constructifs. Je tenais à rendre hommage à l'équipe qui travaille avec le Président Lionel Mortini, dont j'ai vu le niveau d'engagement et le niveau de compétence. C'est un plaisir de travailler avec eux. Je pense que nous allons avancer rapidement.

Puis de conclure:

" L'idée c'est de faire de cette communauté de communes un territoire d'expérimentation, un territoire pilote.

Rendez-vous dans quelques semaines pour vous donner tous les détails".