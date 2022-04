Journée des métiers d’art : trois artisans corses ouvrent les portes de leurs ateliers

Curieux et passionnés des métiers d'art pourront visiter l'atelier Legnu Nustrale à Fozzano. À l’occasion des JEMA, l'atelier de cet artisan pipier, fabricant de pipes, stylos et vaporisateurs à parfum, ouvrira ses portes à toutes celles et ceux qui souhaitant découvrir son métier de pipier et de tourneur sur bois et en savoir plus sur les bois locaux de Corse.

Info ++

Du lundi 28 mars au samedi 2 avril de 11h à 18h sur inscription www.legnunustrale.com