Journée des Amazones : A Bastia, le tir à l’arc se décline au féminin

Le tir à l’arc connaît un engouement croissant en France. En 2025, la Fédération française recense 79 001 licenciés, un record absolu. En Corse, sept clubs proposent cette pratique, dont la Compagnie d’Arc de Bastia, qui compte aujourd’hui 88 licenciés. Malgré cette progression, le tir à l’arc reste une discipline encore largement masculine. Avec cette Journée des Amazones, le club bastiais veut encourager davantage de femmes à s’initier à ce sport exigeant, qui repose sur la maîtrise de soi, la précision et la concentration.



Une initiation gratuite dans un cadre adapté

La Journée des Amazones a pour but de permettre aux femmes de découvrir le tir à l’arc dans des conditions optimales. Un pas de tir 100 % féminin sera mis en place, permettant aux participantes de s’exercer sous la supervision de membres du club. L’objectif est de proposer un cadre bienveillant et accessible, où les débutantes pourront apprendre les bases du tir à l’arc sans pression. L’événement s’adresse aussi bien aux curieuses qu’aux proches d’archers déjà licenciés, comme les mères, sœurs ou amies, qui auront ainsi l’occasion de mieux comprendre la passion des pratiquants.



Cette initiative s’inscrit dans une période particulièrement favorable à la découverte du tir à l’arc. Avec l’arrivée des beaux jours, les licences découvertes offrent aux novices une opportunité d’essayer ce sport à un tarif réduit de 30 €, contre 140 € habituellement. Ces licences permettent aux débutants de s’entraîner deux fois par semaine jusqu’à la fin du mois d’août, avec un arc de prêt inclus, et de s’intégrer progressivement à la vie du club.



Un club tourné vers la formation et la compétition

Si l’objectif de cette journée est de faire découvrir le tir à l’arc au plus grand nombre, la Compagnie d’Arc de Bastia est aussi un club structuré autour de la formation et de la compétition. Chaque année, elle organise quatre tournois dans le cadre du Challenge de Peretti, une série de rencontres par binômes mixtes, calquées sur le format des championnats nationaux. Ces compétitions permettent aux archers corses de se confronter à un niveau élevé, dans des conditions similaires à celles des grandes échéances nationales.



Plusieurs archers bastiais se sont déjà distingués à l’échelle nationale. Parmi eux, Kim Lupi, 17 ans, a atteint les 16es de finale aux Championnats de France en salle. De son côté, Nicolas Gamblin s’est classé 4e français de sa catégorie lors des Championnats de France en extérieur. Pour soutenir cette dynamique, le club met en place des stages et des entraînements intensifs destinés aux compétiteurs en devenir, avec des sessions spécifiques organisées chaque semaine.









Infos pratiques



Date et lieu : Dimanche 30 mars, à partir de 13h30, Compagnie d’Arc de Bastia, Route de l’Étang, Furiani.

Événement réservé aux femmes : Initiation gratuite pour toutes, débutantes ou curieuses.

Contact : 06 16 40 45 95

Réseaux sociaux : Facebook – Compagnie d'Arc Bastia | Instagram – @compagnie_arc_bastia