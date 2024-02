Jouons le sport" : Ajaccio accueille une journée d'activités pour tous

Ce samedi 3 février, Ajaccio accueille la première édition de l'événement "Jouons le sport", organisé dans le cadre de l'opération "Animation JO Paris 2024" par le Comité Territorial Sports pour Tous de Corse. Cette initiative vise à sensibiliser les personnes de tous âges à l'importance de l'activité physique et à promouvoir les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Joël Raffalli, président du comité territorial Sports pour Tous de Corse, souligne l'objectif de cet événement : « Cette journée d'activités physiques variées vise à sensibiliser les personnes de tous âges à l'importance d'une activité physique régulière pour le maintien d'une bonne santé ainsi qu’à promouvoir les Jeux Olympiques de Paris 2024 ». Il explique que le comité a été sélectionné par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports pour organiser cet événement dans 4 villes de Corse tout au long de l'année 2024 : Ajaccio, Corte, Porto-Vecchio et la région bastiaise.



La manifestation, qui se déroulera de 10h à 17h sur la place Jean Casilli, au cœur du quartier des Salines à Ajaccio, est réalisée en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse, la Collectivité de Corse et l’Agence Régionale de Santé de Corse : "Cette journée a pour ambition de créer une communauté engagée dans la promotion d'un mode de vie actif". Il précise : "Nous aspirons à toucher un public le plus large possible, jeunes et moins jeunes, pour les sensibiliser aux avantages d'une activité physique régulière." évoque Joël Raffalli. L'événement comprendra des activités variées et ludiques, avec un défi individuel incitant les participants à marcher 5 km. "Ce sera l’occasion de les sensibiliser aux bienfaits pour leur santé, de leur prodiguer des conseils et leur donner des outils, pour transformer cette expérience en engagement quotidien." explique le président qui ajoute "les kilomètres parcourus lors des quatre étapes de l'événement seront convertis en arbres plantés pour contribuer à la protection de l'environnement corse".

En somme, "Jouons le sport" représente bien plus qu'un simple événement sportif. Il s'agit d'une invitation à adopter un mode de vie sain et actif, soutenue par des partenaires déterminés à faire une différence positive dans la communauté.