Joseph Pucci reconduit à la tête du syndicat de l’énergie de la Corse-du-Sud

« Je suis très ému, cela me fait plaisir d’avoir autant de suffrages en ma faveur » déclare Joseph Pucci, réélu ce jeudi 30 juillet président du syndicat de l’énergie de la Corse-du-Sud. Élu une première fois en 2018, il recueille pour la seconde fois la majorité des suffrages : sur 204 inscrits et 180 votants, il obtient 169 voix en sa faveur.

Créé en 2010, le syndicat regroupe 122 communes de Corse-du-Sud, à l’exception d’Ajaccio et de Propriano. Il est composé de deux collèges, l’un issu des communes membres, et l’autre de la Collectivité de Corse. Cette nouvelle élection fait suite aux municipales, les délégués des communes ayant changé.

Quelle sera la feuille de route de Joseph Pucci pour cette nouvelle mandature ? « L’éclairage public pour les communes. Nous avons surtout la sécurisation des fils nus à réaliser, avec 100km de fils nus à enterrer pour un montant de 12 millions d’euros. C’est une de nos priorités. Nous avons aussi un maillage à faire pour les futures voitures électriques, pour les prises dans les différents villages du rural » détaille le président.



Des chantiers ambitieux, avec des ressources qui se raréfient. « L’ensemble de nos actions mérite un soutien financier de l’ensemble de nos partenaires » précise Joseph Pucci. Un soutien qui n’est pas toujours au rendez-vous, puisque le nouveau président se dit encore en attente de la dotation de la Collectivité : « Il était prévu que l’ancien conseil général donne un montant fixe au syndicat, et étant donné qu’il a été rétrocédé à la région, la région devait rétrocéder cet argent. À l’heure actuelle ce n’est pas le cas, donc on va y remédier ». Ce sont près 2 millions et demi d’euros qui sont aujourd’hui en jeu : « une somme qui nous fait extrêmement défaut » commente Joseph Pucci.



Les vice-présidences, elles aussi soumises au renouvellement, ne connaissent pas non plus de changements : Angèle Chiappini, Maire de Letia, pour les Deux-Sevi/Deux-Sorru/Cruzzini/Cinarca, Paul Quilichini, maire de Sartène pour l’Alta Rocca/Sartenais/Valinco/Taravo, Patrick Tafani adjoint au maire de Bonifacio pour l’Extrême Sud et Antoine Ottavy, maire de Bastelicaccia pour le Grand Ajaccio.