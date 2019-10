Joseph Colombani : du palais de justice au commissariat de Bastia

Charles Monti le Mercredi 23 Octobre 2019 à 09:46

Joseph Colombani, président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse, s'est présenté comme prévu mercredi matin vers 9 heures au palais de Justice de Bastia où l'attendaient plusieurs dizaines d'agriculteurs. Parmi eux Jean-Guy Talamoni, qui devait l'accompagner un peu plus tard dans l'enceinte du palais de Justice, où un dispositif de sécurité avait été établi, et Lionel Mortini, président de l'office agricole de la Corse. Après s'être exprimé pendant plus de trois minutes devant les agriculteurs venus le soutenir (notre vidéo), Joseph Colombani, a pris la direction du parquet de Bastia. Mais c'était pour en ressortir quelques minutes plus tard dans une voiture banalisée et être conduit au commissariat central de Bastia pour être entendu à la suite de l'action qu'il avait menée lundi matin dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse. Un important dispositif de sécurité a été également mis en place à proximité du commissariat où il était difficile d'approcher. Mais tous ses soutiens l'ont néanmoins rejoint sur place...

Les images de la matinée.

Plus d'infos à venir.

