Josef Bischof, le célèbre boucher proprianais, s’est éteint

Installé dans le Valincu depuis 1960, le souvenir de Josef Bischof, restera longtemps gravé dans les mémoires. Dès l’âge de 20 ans, Josef quitte son Allemagne natale et son village de Tubingen pour s’installer à Propriano et y exercer la profession de bucher. Rapidement reconnu pour la qualité de son travail, il y rencontrera Pierrrette qui deviendra la femme de sa vie et la mère de ses deux enfants. Ensemble, ils ouvriront leur première boucherie en 1973.Josef, toujours à la recherche des meilleurs produits, fit régulièrement le tour des montagnes, à la rencontre des bergers, pour récupérer ses bêtes destinées à ses clients et ses tournées .Durant 45 années, il exercera cette profession, qui lui vaudra une renommée sur l’ensemble de la Corse et fera de lui une figure de la région du Valincu.Personnalité au grand cœur, homme de tempérament, généreux, travailleur acharné, franc, attaché aux valeurs Josef Bischof se dévoua jusqu’à son dernier souffle aux siens. Il s’est éteint, entouré de sa famille. Les obsèques se dérouleront aujourd’hui à 17 heures, à l’église de Propriano, cette ville qu’il aimait tant.En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corse Net Infos présente à son épouse Pierette, et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.