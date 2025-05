Jordan Bardella : "La Corse doit rester pleinement intégrée à la République française"

tournée pour promouvoir

(Fayard), Jordan Bardella a fait escale à Ajaccio ce vendredi 30 mai. Dans le quartier populaire des Salines, entre 400 et 500 personnes se sont réunies pour rencontrer le président du Rassemblement national (RN), livre en main.​L’occasion pour lui de défendre son engagement pour la Corse, de s’exprimer sur le projet d’autonomie de l’île et de rappeler ses positions sur les grands débats institutionnels à venir.

“Je suis ici pour mon livre, mais aussi pour convaincre”, affirme-t-il d’entrée. Il assume une double logique : communication personnelle et contact électoral. “On est toujours en campagne”, glisse-t-il. Son ouvrage, publié à l’automne 2024, est présenté comme un moyen de “mieux faire connaître” le responsable politique qu’il est devenu et, peut-être, de renforcer une stature présidentielle en misant sur une image plus jeune et plus lisse que celle de Marine Le Pen.



Mais c’est justement cette dernière qui, la veille, à 20 000 km de là en Nouvelle-Calédonie, a ravivé une question sensible : Bardella est-il suffisamment solide sur les dossiers complexes — y compris ceux qui concernent la Corse ?

Un commentaire en apparence anodin, mais qui sonne comme un rappel hiérarchique : la cheffe de file du RN reste en première ligne sur les sujets sensibles, et son dauphin doit encore convaincre sur ces terrains exigeants

“Je connais aussi bien les sujets ultramarins que ceux liés à la métropole ou à la Corse. Ce n’est pas une bataille entre Marine Le Pen et moi.”

Entre deux signatures, il insiste sur une approche globale mais concrète :

“Nous travaillons main dans la main pour apporter des réponses aux Français et répondre concrètement aux attentes de nos compatriotes, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de la sécurité, de la préservation de notre identité, de nos valeurs, ou encore de la défense des services publics, qui sont mis à mal ici, en Corse.”

"Nous ferons connaître nos propositions le moment venu.”

C’était une dédicace très politique. EnCe que je cherche“Je ne suis pas sûre que Jordan connaisse très bien les problèmes de la Nouvelle-Calédonie.”. Depuis Ajaccio, Bardella tente de la désamorcer en insistant sur son implication transversale :Et justement, la Corse reste aujourd’hui l’un des principaux terrains de débat institutionnel. Alors qu'un projet de loi constitutionnelle pour un statut d'autonomie de l'île pourrait être présenté au Parlement avant l’été, Jordan Bardella avance avec prudence, mais sans ambiguïté sur le fond : “Je me méfie des tentations autonomistes. Le projet politique de ceux qui prônent l’autonomie dissimule souvent l’idée de l’indépendance. Je suis attaché à une Corse française, dans la République."Une ligne ferme, classique dans le discours du RN. Pour autant, le président du parti se garde bien de toute fin de non-recevoir. Il ouvre la porte à des ajustements, à condition qu’ils restent dans un cadre strictement républicain :“Il n’est pas interdit de réfléchir à des améliorations pour tenir compte des spécificités liées à l’insularité. Mais l’État doit rester présent. Il doit assurer ses missions régaliennes. Or, ici, il est de plus en plus absent — sur l’eau, les déchets, la santé, la sécurité. Et cette absence alimente le discours autonomiste, voire indépendantiste.” Le président du RN accepte l’idée d’adaptations administratives tenant compte de l’insularité, mais dans le cadre républicain.La Corse a ses particularités, mais elles doivent s’inscrire dans le cadre de la République.” Il recconait qu'il y a une "demande identitaire très forte, notamment chez la jeunesse. Elle est légitime. Ce serait une erreur de faire comme si cette réalité n’existait pas. On peut discuter, améliorer l’enseignement de la langue, valoriser le patrimoine. Mais dans le cadre républicain." Pourtant sur les revendications les plus sensibles, il reste prudent :