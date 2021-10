Job dating, des contrats en perspective pour des jeunes à Lisula

Afin d'acter la formation et faisant suite à la réunion du début de ce mois, la CCI formation, la Mission Locale Rurale de Haute-Corse, l'association Cumpremu in Balagna et la Mairie de Lisula, ont organisé ce vendredi 15 octobre un job dating. "C'était un challenge de monter un job dating. Le bilan de la matinée est donc plutôt satisfaisant" souligne Pascal Agostini, directeur formation et enseignement à la CCI de Corse satisfait qu'en fin d'entretien, deux contrats aient été officialisés.





De l'innovation pédagogique



"Les jeunes stagiaires auront l'occasion de rencontrer d'autres recruteurs absents ce jour". En effet une formation réservée à toute personne âgée de 16 à 30 ans, souhaitant se former aux différents métiers du commerce, débutera en alternance mi-novembre pour à l'issue obtenir un diplôme de niveau BAC. "Nous pouvons donc considérer qu'après la concrétisation de ce matin, la formation Balagne pourra débuter. [...] Nous avons travaillé différemment, sur l'innovation pédagogique. Aujourd'hui nous sommes capables de monter des formation sur deux microrégions mais qui se concrétiseront en un seul et même groupe. Je pense qu'il y aura entre 5 et 8 alternants dans les commerces de Lisula durant l'hiver", poursuit Pascal Agostini.



La participation de la ML



Des jeunes motivés aux profils differents qui souhaitent s'engager dans la vie active. En formation à la mission locale, Catherine et Angelina toutes deux âgées de 19 ans ont ainsi rencontré plusieurs employeurs qui leur ont proposé différents postes. "Nous avons répondu à la demande des commerçants en présentant des jeunes capables de pourvoir aux offres proposées. 8 jeunes ont donc eu un entretien d'embauche ce matin" précise Antoine Petit, formateur à la Mission Locale.





Les recruteurs satisfaits



"Nous étions 5 recruteurs potentiels dans les locaux de la mairie ce matin et nous avons rencontré des jeunes intéressés par la formation. Nous avons eu d'excellentes surprises car ce sont des jeunes dynamiques et motivés qui ont surpris par leur aisance," soulignent Mélanie et Nicolas Costa du Spar de la vielle ville de Lisula.