Jérôme Casalonga élu maire de Pigna

Elle l’avait annoncé le 13 décembre, lors de la conférence des maires de Balagne: Joséphine Martelli, maire de Pigna depuis 2008 a quitté ses fonctions de premier magistrat de la commune de Pigna ce 31 décembre à l’âge de 84 ans.

Et après avoir endossé durant les 15 premiers jours de l’année, l’écharpe de maire par intérim, Jérome Casalonga, 1er adjoint, a été élu nouveau maire à l’unanimité.



Une élection qui a eu lieu ce dimanche 15 janvier en la mairie de Pigna, en présence de la population, du président de la com com de Lisula, Lionel Mortini, du président du Pays de Balagne Pierre Poli et d’Angèle Bastiani, maire de Lisula, représentant Gilles Simeoni. "Une élection du maire et des adjoints qui était à l’ordre du jour " explique Joséphine Martelli.



Une séance ouverte par Jérôme Casalonga, présidée par la mairesse sortante pour un nouveau conseil municipal composé de 7 personnes, a été élue à l’unanimité. "C’était un moment particulier, qui intervenait à mi-mandat. Un moment très émouvant, qui s’est déroulé dans un esprit musical, ce qui ressemble à ce que nous sommes ici à Pigna" précise Jérôme Casalonga, le nouveau maire. Anna-Livia Bellagamba devient elle 1re adjointe et Marie-Jeanne Begnini 2e adjoint, Joséphine Martelli, devient conseillère municipale.



"Ça a été un plaisir de travailler avec Josée durant presque 3 ans. Ça a été un passage sans tension dans le village, dans l’état d’esprit que nous avons à Pigna. D’ailleurs, nous avons toujours fait en sorte de nous mettre d’accord pour ne créer qu’une seule liste. J’avais une expérience du monde associatif, j’ai toujours participé aux travaux de la commune, alors quand Josée m’a demandé d’intégrer l’équipe, on avait déjà une pratique commune ensemble. Concernant le village et le rapport avec José, ça a été un réel plaisir. Elle m’a transmis son expérience" ajoute Jérôme Casalonga.



Un hommage au maire sortant

Au cours de cette matinée, chacun a ainsi rendu hommage à Joséphine Martelli. La population, des amis, sa famille. "Mes 4 petits enfants, Bruno, Hugo, Lucas et Jean-Gabriel Del Piero, m’ont rendu hommage avec une merveilleuse prestation musicale. C’était extraordinaire". Furtunatu, du classique, les feuilles mortes. Une passion pour laquelle Josephine Martelli s’est promis de prendre du temps. "Avec beaucoup d’émotion. Nous avons fait quelques pas de danse avec Jérôme" , avant de s’adresser directement à lui, "tu es à mes côtés depuis bientôt 3 ans, j'ai pu apprécier ta capacité de travail, tes facultés à appréhender les questions qu'impose la gestion municipale. Tu as su gérer le prévu l’imprévu et l’imprévisible" revenant ainsi sur la gestion de l’imprévu, la tempête du 18 août dernier. J’étais absente ce soir-là, j'ai compris à la seconde que tu devenais mon maire, notre maire. J'aurais pu comme certains le disent, prendre une autre décision et assumer mon mandat dans sa totalité c'était aussi prendre le risque d'arriver à essoufflement, à l’usure, à la lassitude et ceci au détriment du rayonnement qui s'impose a ce beau village de Pigna. Tu seras entouré d'une équipe solide impliquée dans le développement du village. Mon choix sur ta personne.... car je suis venue te chercher, ne relevait pas du hasard".



Une élection qui s’est conclue à la Casa musicale où la population était conviée pour célébrer cette belle journée.



Pigna et ses projets

"Il y a différents projets, et pas mal qui sont déjà lancés, comme la Casa Agriculturale, le projet de rénovation du village en termes d’économie électrique et d’éclairage. La restructuration de la place du village, l’enfouissement des lignes électriques avec le Syndicat d’Électrification", précise le nouveau maire.



Un nouveau PLU pour Pigna est également inscrit dans la liste de ces projets. Une d’épicerie de proximité, un agroécomusée ou encore la création de logements.