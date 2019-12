Jean Zuccarelli sur la crise des déchets : « les Bastiais en ont assez ! »

Les Bastiaises et les Bastiais sont une fois de trop victimes de l’inconséquence des autorités publiques qui se montrent incapables d’évacuer les tonnes d’ordures ménagères qui jonchent les rues de Bastia.

Ramassages sélectifs dans l'hyper-centre, entassements dans les quartiers périphériques illustrent les inégalités de traitement des usagers-contribuables dans notre ville.

Ces conditions déplorables sont aussi imposées aux agents qui ne peuvent exécuter leurs missions de service public normalement et correctement et de surcroît se font interpeller par une population légitimement excédée par cette faillite politique.

Bastia mérite mieux vraiment !

Face au problème sanitaire et environnemental c’est la débandade.

Nous interpellons aujourd’hui le Maire de Bastia, le président de la CAB et du Syvadec, le président de l’Exécutif et Mr le préfet afin que chacun assume ses responsabilités et ensemble mettent en œuvre des mesures d’urgence temporaires.

La CAB dispose de terrains sur lesquels les déchets doivent être stockés momentanément en attendant leur mise en balle.

Au-delà, il faut une vraie politique publique de la gestion globale des déchets et reconnaitre que les choix retenus jusqu’à présent çà ne marchent pas !

Il faut savoir tirer les enseignements de ce qui a échoué et prendre en compte l’ensemble des solutions, allant du tri sélectif à la destruction des déchets ultimes par incinération avec récupération des énergies produites et valorisation du mâchefer restant.

Personne ne peut se résoudre à ce que la Corse devienne un gruyère à enfouir les poubelles. Il faut du travail concret.