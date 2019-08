Jean-Pascal Taddei (USCC) démissionne du comité directeur de la Ligue Corse de Football

La décision de la Ligue de Football Amateur d'intégrer le FC Balagne dans le championnat de National 3 en lieu et place du l'Union sportive des clubs du cortenais (USCC), Jean-Pascal Taddei, membre du comité directeur de la Ligue Corse de Football, secrétaire général de l'USCC a immédiatement réagi en adressant au président de la Ligue Corse de Football sa démission au sein du comité directeur.

Dans ce courrier*, Jean-Pascal Taddei justifie cette démission en expliquant "qu'il ne veut plus avoir à faire aux membres de la Fédération Française de football qu'il juge responsables de cette situation."

Il met ensuite en garde le comité directeur de la ligue face "à la direction que prend notre football non sans avoir au préalable tiré avec une forme de dégoût "les enseignements de cette affaire qui a donné raison à celui qui connaissait les "bonnes personnes" (...)"

"La raison du plus fort "financièrement" devient aujourd'hui la meilleure. Si cela peut se comprendre au niveau professionnel, peut elle être acceptée au niveau amateur...?

Je pense que notre football amateur va exploser tout simplement."

Et de conclure:

"C'est avec beaucoup de tristesse que je vous quitte aujourd'hui, mais c'est avec beaucoup de fatalité que je me sens aujourd'hui inutile à notre football et impuissant face à certains agissements."



