Jean-Martin Mondoloni : « Je ne suis pas sûr que l’autonomie rendra les Corses plus heureux ! »

- Le 16 septembre, devrait débuter, dans le cadre du processus, la première réunion thématique consacrée au modèle économique et social. Qu’allez-vous dire ?

- La question est : qui vais-je avoir en face et de quoi va-t-on parler ? Le cadre méthodologique n’a pas été fixé. L’économie est un champ extrêmement large : on peut parler de numérique, d’économie souterraine, de transports, de tourisme, de tous les secteurs, du bâtiment jusqu’à l’hôtellerie en passant par l’artisanat. Par où commencer ? On a fait, par exemple, du transfert de fiscalité, l’alpha et l'oméga de la résolution des problèmes de la Corse. Je ne suis pas sûr que, si, demain, on nous octroie un peu plus d’autonomie en matière fiscale et donc un peu moins de subventions, la Corse sorte gagnant de ce deal. Je demande sur tous les sujets proposés, d’abord un diagnostic avant de voir si on a besoin d’aller plus loin, ensuite de définir quel sera le concours de l’État. Le sujet majeur, aujourd’hui, ce sont les finances de la collectivité qui sont structurellement dans le rouge, indépendamment de la gestion de la nouvelle majorité. La structure financière n’arrive plus à assumer et à assurer le champ de compétences que le législateur nous a octroyé. Il faudrait commencer par ça ! En matière d’économie, doit-on aller vers une fiscalité allégée au service des entreprises ? Si on y inclut tout ce qui relève du climat anxiogène social, à commencer par les prix du carburant, que les impacts des régulations aggravent, il serait de bon ton de sérier les problèmes entre nous. J’appelle de mes vœux, chaque fois que c’est possible, cette méthode, à savoir qu’on se voit déjà entre nous et qu’on monte à Paris avec nos différences, mais avec au moins une analyse partagée. Il n’y a, aujourd’hui, aucune d’analyse partagée sur l’économie et le social. Est-ce que chacun va travailler dans son coin et monter avec ses bagages, ses idées et ses contributions ? Si c’est le cas, nous réitérerons nos positionnements qui sont connus sur tous les sujets, y compris sur la fiscalité du patrimoine.



- Le président de la République annonce « la fin de l’abondance et de l’insouciance » et une « rentrée qui sera dure ». Qu’est-ce ça vous inspire ?

- D’abord, de l’inquiétude pour les citoyens de Corse qui, depuis belle lurette, ne connaissent plus l’abondance. La Corse est une région qui cumule à peu près tous les handicaps : handicaps sociaux, structurels, l’insularité, la montagne, difficulté d’aller d’un point A à un point B, difficultés liées au transport et au relief, difficultés démographiques, concentration urbaine débridée, ruralité mourante... Ces difficultés risquent d’être aggravées, c’est donc un vrai souci. Je pense, pour le coup, que les négociations peuvent être utiles, si nous sommes capables collectivement, indépendamment de l’évolution institutionnelle proprement dite, de faire entendre à l’État que ce territoire est aussi singulier de ce point de vue-là et qu’il a besoin - non dans un rapport de colon à colonisé - du concours de l’État, indispensable au titre de la solidarité nationale pour gommer les handicaps. Nous devons avoir les mêmes chances que tous les autres territoires au titre de l’équité et de la péréquation afin de trouver un modèle de développement équilibré entre la préservation de ce qui nous est le plus cher - notre environnement - et un modèle de développement qui assure la quiétude matérielle de nos concitoyens, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le fossé se creuse entre les plus riches qui deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres qui deviennent encore plus pauvres. Je suis particulièrement inquiet par la montée croissante du nombre de gens qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté : on parle de 20 %, mais plus d’un quart de la population corse, aujourd’hui, vit dans une situation précaire.



- Pensez-vous que la Corse est mal préparée à faire face à l’inflation, à la flambée des prix de l’énergie ?

- Aucun territoire n’y est préparé ! Encore moins les territoires les plus pauvres ! Si l’État n’est pas capable de mettre en place un véritable bouclier, il y aura de la casse. On va rentrer dans le dur. Les Corses, aujourd’hui, sont vraiment hantés par ces préoccupations-là. Je suis presque gêné de monter dans des salons parisiens parler d’évolution institutionnelle, sauf à ce que l’on me fasse la démonstration que ces discussions seront utiles pour que précisément nous puissions ériger des remparts à ce tsunami qui risque de nous toucher dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a un décalage entre les revendications de la majorité territoriale, la façon dans l’État y a répondu à un moment donné pour éteindre l’incendie du printemps dernier, et ce que nous vivons actuellement : la guerre, le problème d’approvisionnement en gaz, la flambée du prix de l’électricité. C’est la première fois qu’on nous dit que, dans certaines parties de l’Europe et des États-Unis, un plein électrique va, demain, coûter plus cher qu’un plein de carburant. On n’avait pas prévu ça ! Personne ne pouvait l’imaginer ! Comprenez bien que les discussions, que nous avons avec Paris, sont quand même très décalées, c’est le moins qu’on puisse dire, avec ce climat anxiogène ! Lorsque le bateau coule, on essaye d’écoper et de colmater, alors que là, l’orchestre continue de jouer. Dans le métier que j’exerce, j’ai une vue panoramique, je suis en prise directe avec ces problématiques, je ne vois pas, dans ma vie de tous les jours, beaucoup de gens qui me parlent d’autonomie. L’autonomie, c’est le supplément d’âme ! J’ai presque envie de dire que c’est un problème de riches.