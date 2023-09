Jean-Marie Seite élu président du PETR du Pays de Balagne

C'est une page nouvelle qui s'ouvre pour le Pays de Balagne, avec l'élection de Jean-Marie Seite, le 7 aout dernier, en tant que Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR). Maire de Galeria depuis 2012, délégué de la Communauté de Communes Calvi Balagne, vice-président du PETR, et président du Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays de Balagne, il prend ainsi la relève de Pierre Poli, qui avait présidé le PETR depuis le 25 juillet 2020 et qui a été élu Vice-Président du PETR et Président du GAL à l'unanimité. "Cette passation de pouvoir s'inscrit dans la continuité d'une alternance des responsabilités qui a été le fer de lance de la politique régionale, démontrant ainsi la nature coopérative de cette structure." a souligné le nouveau président qui a également mis en avant l'importance de cette alternance présidentielle en précisant : "Cette alternance de présidence entre les deux communautés de communes permet une continuité dans la conduite des projets qui sont soutenus par l’ensemble des élus des deux communautés de Communes. Cette organisation équitable, faite pour le bien de la Balagne nous est beaucoup enviée. Elle est précieuse, elle fait partie de l’histoire de notre région et nous serons les garants de sa pérennité."



Lors de son premier discours après son élection le nouveau président a également affirmé son engagement à poursuivre les projets visant à préserver le patrimoine naturel et culturel tout en favorisant un développement durable. "Avec Pierre Poli, vice-président du PETR et président du GAL, et Joseph-Marie Tealdi vice- président du GAL nous continuerons à travailler à la mise en œuvre des projets qui façonnent peu à peu une Balagne plus soucieuse de son patrimoine naturel et culturel, mais aussi plus dynamique, plus ouverte et cheminant sur la route d’un développement durable partagé." a-t-il indiqué.



Le nouveau président a exprimé également le vœu que le PETR de la Balagne, "véritable outil de projet essentiel au service des 36 collectivités des deux communautés de communes qui le composent (Calvi Balagne et Lisula Balagna) reste solidement ancré dans le développement de la région, collaborant étroitement avec l'État, la Banque des Territoires, la Collectivité de Corse, et s'engageant dans des projets tels que le programme européen LEADER au service des communes rurales et le Schéma de COhérence Territoriale, qui façonnent l'avenir de la Balagne."