Jean-Marie Maurizi : "Nous allons demander des explications au port de Marseille"

A la sortie de cette entrevue Jean-Marie Maurizi résumait les événements de la nuit en affirmant haut et fort que les transporteurs n'allaient pas en rester là.



« Ce matin quand les chauffeurs sont arrivés au port ils se sont aperçus qu’une quarantaine de remorques avaient été vandalisées la veille. Plusieurs ont été incendiés, d’autres renversées avec des engins de levage. C'est scandaleux.



Pour l’heure, nous ne savons pas exactement ce qu’il s’est passé et pour quelles raisons ils s’en sont pris à notre matériel. Les dégâts sont très importants et pour le moment nous ne pouvons pas les chiffrer.



Les transporteurs vont déposer plainte et nous allons demander des explications au port de Marseille ainsi qu’à la préfecture des Bouches-Du-Rhône. »