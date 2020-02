Jean-Guy Talamoni : " unir toutes les forces pour sortir la Corse de la mauvaise société de l'avoir et construire peu à peu la société de l’être"

Dans ce domaine, il semble ainsi nécessaire d’aller plus loin dans notre réflexion et dans nos actions. Il nous faut élaborer une stratégie hivernale. L’allongement de la saison feux de forêt et l’attribution de moyens aériens supplémentaires et permanents sont des impératifs. Selon moi, la Collectivité de Corse doit également s’engager dans une large réflexion en termes de gestion des forêts, de formation de tous ceux qui y travaillent et de sensibilisation de la population et de tous les usagers de la forêt.

Ces incendies finissent de nous convaincre, s’il en était besoin, qu’en déclarant l’urgence climatique et écologique - et donc en choisissant d’adapter nos politiques publiques pour lutter contre celle-ci - nous avons pris la bonne décision.







Je veux aussi féliciter Dominique Federici qui a été élu cette semaine Président de l’Université de Corse Pasquale Paoli. Je salue également le nouveau Vice-Président du Conseil d’Administration Alain Di Meglio. Je demeure convaincu que cette nouvelle équipe saura répondre à tous les enjeux et qu’elle est prête à relever les défis du XXIe siècle. Je lui renouvelle ici tous mes vœux de réussite dans cette tâche, une tâche lourde mais ô combien importante pour notre jeunesse !

Ces enjeux, nous les avons clairement identifiés et nous pensons que nous devons renforcer les liens avec l’Université qui est un partenaire incontournable. Nous devons travailler avec elle à l’insertion professionnelle des étudiants et au transfert de ce capital humain dans le tissu économique, social et culturel corse. Elle doit intervenir également dans les grands débats que nous avons, comme celui sur le changement climatique par exemple. Enfin, elle est un formidable outil de diffusion de la connaissance et chacun ici mesure l’importance de l’éducation et de la formation dans une île qui se trouve dans une situation trouble.







Et l’actualité tragique, je veux parler du drame qui s’est déroulé à Corti à la fin du mois de janvier, nous le rappelle. Après le meurtre de Barthélémy Casanova, je voudrais tout d’abord que nous ayons une pensée pour ses parents, pour son épouse et sa petite fille ainsi que pour ses amis et tous ceux qui lui étaient proches. Ce drame nous replonge dix ans en arrière, toujours à Corti, au moment de la mort d’Antoine Casanova. Ces drames, nous ne pouvons les accepter, nous ne pouvons les comprendre et nous sommes indignés. Ils nous enseignent que notre société est malade. Mais nous devons aller au-delà des mots et agir. C’est ce que j’ai dit la semaine dernière lors de la séance de l’Assemblea di a giuventù. C’est ce que je veux redire aujourd’hui devant vous.

En tant qu’élus, notre responsabilité est immense. Ce qu’il faut faire, nous le savons : mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses et solides dans le domaine de l’éducation prioritairement, mais aussi en faveur de la jeunesse et de la justice sociale. Voilà les trois axes qu’il nous faut développer et qui contribueront à l’épanouissement de notre jeunesse et plus largement de notre peuple. Cela, nous avons commencé à le faire et nous continuerons, même si nous savons que nos choix ne peuvent avoir de retombées positives immédiatement.