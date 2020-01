Jean François Bernardini cultive la non-violence auprès des élèves du collège de Biguglia

Ce lundi 20 janvier le collège de Biguglia a accueilli Jean-François Bernardini , président de l'afc-UMANI, pour une conférence-débat intitulée sur la non-violence.

Avec les 130 élèves de 5ème, le chanteur a pu évoquer les problématiques liées à la violence en milieu scolaire et, plus largement, dans la société. Avec des exemples concrets, il a proposé des solutions afin que les élèves comprennent qu'une autre manière de penser est possible, qu'on peut éviter s'affronter et que la violence, qu'elle soit physique ou psychique, n'est pas une solution.

Les élèves ont posé de nombreuses questions et évoqué aussi des situations individuelles qui n'ont trouvé d'issues favorables que dans l'écoute, la compréhension et l'ouverture vers autrui. Des sujets comme le racisme, le harcèlement, les réseaux sociaux, la différence, les brimades, les injures ont pu être sources de discussion. Les échanges Jean-François Bernardini et la qualité de l'écoute ont permis d'avancer, de faire mieux comprendre ces problématiques et les moyens d'y répondre positivement.

"La lutte contre les violences et le harcèlement est un travail quotidien au collège. - commente Jean Etienne Cardi, Principal Adjoint : - La parole de M. Bernardini complète et enrichit la notre et celle des familles. L'école du XXIe siècle est une école bienveillante, ouverte sur les échanges et le respect. En poser les bases tout au long des années permettra aux élèves, futurs citoyens, de construire ensemble une société meilleure. C'est notre objectif à tous !"

Le collège est heureux de proposer des moments aussi précieux et enrichissants et poursuivra son partenariat avec l'afc-UMANI.