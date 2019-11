Jean-François Bernardini à la rencontre des collégiens de Bonifacio : "la non-violence ça s’apprend "

Avec presque 300 conférences à son actif Jean-François Bernardini, leader du groupe I Muvrini et de la fondation Umani, a répondu à l'invitation de la principale du collège de Bonifacio et a donné une conférence sur la non-violence, mardi matin à destination des élèves du sud de l’ile.







Engagé depuis plusieurs années au sein de la fondation « Umani », qu’il a créée afin de lutter contre la violence subie ou décidée, Jean-François Bernardini a parlé aux collégiens des valeurs de fraternité, de respect et d’entraide.



Pendant plus de 2 heures devant un public attentif et enthousiaste, cet artisan de la non violence à parlé de sa propre expérience, il a évoqué tour à tour la sagesse populaire, des figures emblématiques comme Gandhi qui ont fait de la bienveillance et de la non violence une arme.







La non-violence, c'est pas manquer de courage mais au contraire, c’est résister sans violence, c’est savoir se maitriser et maitriser ses émotions.







Les jeunes gens étaient conquis par cette rencontre qui les a poussé à réfléchir sur la possibilité de vivre mieux dans une société de plus en plus futilement violente.