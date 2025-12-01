Jean-Félix Acquaviva : « Si on n’obtient pas les 60 millions d’euros, la continuité territoriale ne sera plus assurée »

- Quelle est la deuxième urgence ?

- La deuxième urgence, que nous avions déjà posée en juin, concerne l’augmentation du prix des transports aériens et maritimes - aérien sur le passager et maritime sur le fret - liée à la mise en œuvre de deux choses extérieures à la Corse. La première, ce sont les taxes votées par les gouvernements, notamment la taxe sur les billets d’avion (TSBA) qui a triplé : elle atteint 7,4 € par trajet, donc 14,8 € pour un aller-retour. La deuxième concerne les obligations environnementales, notamment la directive européenne 2023/9591 dite “ETS” sur les quotas payants. Les compagnies maritimes et aériennes doivent payer des droits à polluer. Cette directive se met en place progressivement et continue à augmenter. Même si Corsica Linea et la Méridionale ont investi dans des bateaux plus vertueux, les économies, qu’elles font sur les émissions de gaz, ne suffisent pas à les soustraire à des amendes très élevées. Elles vont payer une amende de 5 millions € en 2025, de 9 millions € en 2026, et qui montera à 14 millions € par an jusqu’à 2030. C’est un surcoût qu’elles répercuteront sur le fret. Sur l’aérien, il sera répercuté en 2026 sur les passagers à raison de 18 € l’aller-retour, en plus des 14,8 € de la TSBA.



- Ce surcoût ne peut-il pas être compensé par la continuité territoriale ?

- Non ! La dotation de continuité territoriale, même si elle est rehaussée juridiquement, n’a pas le droit de compenser ces taxes. Nous avions réalisé des baisses très importantes sur le fret à l’export pour les viticulteurs, les clémentiniers, les produits fromagers et les bières par exemple. On payait jusqu’à aujourd’hui 15 à 20 € le mètre linéaire à l’export, là où avant 2015, on payait 46 €. Si le fret augmente de 8 € le mètre linéaire, d’après le calcul que l’on fait, cela impactera les produits alimentaires qui rentrent en Corse, donc le pouvoir d’achat des insulaires. Cela impactera aussi le coût des matériaux, donc la compétitivité des entreprises, le coût des imports pour les entreprises touristiques et toutes les filières à l’export. Egalement les tarifs pour les résidents et les touristes. L’aérien subit une autre norme environnementale : celle du carburant. Si les compagnies n’utilisent pas des carburants durables, des pénalités se rajoutent.



- Que demandez-vous à l’Etat pour y remédier ?

- Avec l’ensemble des acteurs, nous avons acté deux démarches. Nous voulons d’abord une discussion globale avec l’État pour inclure la dimension d’insularité et demander une dérogation transitoire à l’Union européenne pour éviter ce couperet et pour que les Corses et les entreprises insulaires ne payent pas la transition écologique. Il faut créer un modèle vertueux qui prenne en compte cette dimension insulaire. Dans ce modèle vertueux à créer, nous proposons, ensuite, à travers un amendement qui sera défendu par Michel Castellani – s’il a le temps de le porter et si la loi de finances est débattue - que les sommes des amendes récoltées sur toutes les compagnies maritimes et aériennes œuvrant en Corse, sur le service public comme sur le marché libre avec les compagnies low-costs qui vont aussi payer ces surcoûts, reviennent à la Corse. Ces amendes représentent à peu près une centaine de millions d’euros par an. Aujourd’hui, elles sont récupérées par l’Union européenne et dispatchées aux Etats, dont l’État français qui les utilise comme il veut. Ces sommes nous permettraient d’avoir notre propre rythme pour avancer vers la transition écologique, pour, par exemple, investir dans l’électrification des ports ou accélérer les investissements dans l’outil naval et atteindre ainsi la neutralité carbone. Avec ce modèle vertueux, on diminuerait les amendes, donc les coûts pour les compagnies et pour les Corses. Sinon on est dans l’écologie punitive. Et ça, ce n’est pas bon ! Ce sont les Corses, y compris les plus modestes qui ont besoin de se déplacer, qui payeront. Nous demandons enfin l’exonération des taxes d’État sur l’insularité, c’est-à-dire la surtaxe sur les billets d’avion.