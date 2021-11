Jean Dominici réélu président de la Chambre de Commerce et d'Industrie régionale de Corse

Le moins que l'on puisse dire de cette élection c'est qu'elle n'aura pas été marquée par un suspens des plus prenants. Avec une seule liste présente pour la course au fauteuil, elle était jouée d'avance pour l'ancien président de la CCI de Corse, Jean Dominici, qui prend sa propre succession. Ce mercredi 10 novembre, au terme d'une heure de dépouillement, l'homme a été réélu à la tête de l'institution régionale pour un nouveau mandat de cinq ans. La tâche est ardue pour les équipes de Jean Dominici qui devront s'atteler à créer les conditions d'une bonne sortie de crise et d'une relance économique en adéquation avec les besoins du territoire.Si le résultat était connu d'avance, l'attention des responsables de la CCI de Corse se portait sur une autre donnée : la participation. Sur les plus de 26 000 ressortissants appelés à voter numériquement du 27 octobre au 9 novembre, seul 11,81 % l'ont fait en Corse-du-Sud et 21,42 % en Haute-Corse selon les données de la préfecture de Corse. Au total, au niveau régional, le taux de participation est de 16,08 %.Cette élection est également celle des représentants des trois chambres consulaires : la régionale et les deux départementales encore existantes. Ils sont 40 à siéger dans les assemblées représentatives des trois institutions. Rendez-vous le 30 novembre pour l'installation des deux chambres départementales et le 14 décembre au plus tard pour l'installation de la chambre régionale par le préfet de Corse.