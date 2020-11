Jean Castex : "nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées"

s

Au nom de «l’équité» et de la sécurité sanitaire, le gouvernement a décidé de fermer les rayons «non essentiels» des grandes surfaces, de la culture aux jouets en passant par l’électroménager a annoncé le Premier ministre Jean Castex qui était l’invité dimanche soir d’Anne-Claire Coudray au journal de 20 heures de TF1."Que l’on ne puisse pas vendre de fleurs, de livres, dans un commerce de proximité et qu’on puisse le vendre dans une grande surface, je comprends que cela puisse choquer", a admis Jean Castex.Dès mardi matin, il sera interdit de vendre dans les grandes surface« les produits qui ne peuvent pas être vendus dans les commerces de proximité », a dit le Premier ministre.Jean Castex a également confirmé que les commerces ne rouvriront pas pour l’instant : "Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées, c’est trop tôt ". Il a par ailleurs annoncé que 20 milliards d’euros allaient être votés pour « venir au secours des gens qui ferment »."Je comprends la lassitude et les difficultés des Français mais il s'agit de lutter contre une épidémie qui a pris des dimensions dramatiques" a précisé le Premier ministre, qui a rappelé les chiffres récents des contaminations et des décès liés au coronavirus."La logique du confinement est de limiter au maximum les contacts". Après avoir reçu l'ensemble des professionnels du secteur, après des contacts avec des associations d'élus, les préfets, les ARS Jean Castex a insisté "nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt"."Nous allons soutenir les commerçants en votant un crédit de 20 milliards d'euros supplémentaires", a annoncé Jean Castex qui veut un soutien maximum. Il rappelle également que d'ici 15 jours, il y aura une nouvelle concertation pour voir s'il est possible de rouvrir certains commerces.…