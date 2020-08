Jean Castex, Premier ministre : "nous devons vivre avec le virus"

"Les personnes les plus vulnérables, qui ont besoin de masques spécialisés, peuvent se fournir gratuitement."





Mais pour casser la chaîne de transmission il n'y a pas mieux que "tester, tracer et isoler".

Pour ce faire l'objectif est d'atteindre "830 000 tests par semaine, avec la perspective du million de tests en septembre."

Avec en sus des contraintes.

"Dans les départements où le virus circule activement, il ne sera plus possible de déroger à la règle des rassemblements limités à 5 000 personnes." Et "les préfets peuvent prendre des mesures supplémentaires, comme à Marseille." Il y a actuellement « 700 verbalisations par jour » pour ceux qui ne portent pas le masque.



"Nous sommes dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidémie. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3 000 nouveaux cas par jour. Mais nous testons beaucoup, beaucoup plus de monde. Le taux de positivité augmente, il est au-dessus de 3,7" a souligné d'emblée le Premier ministre en détaillant la situation épidémiologique.'"Ce virus circule beaucoup chez les jeunes. La tranche 20-30 ans présente des tests positifs de 6%, avec un nombre élevé d'asymptomatiques" a t-il encore précisé en ajoutant que le "nombre d'hospitalisations commence doucement, mais sûrement, à remonter" et en insistant sur les zones rouges de Paris et des Bouches-du-Rhône.Mais il faut vivre avec le virus. C'est le mot d'ordre du président de la République repris par le Premier ministre.Et pour ce faire Jean Castex l'a bien rappelé "Nous pouvons réagir de façon beaucoup plus fine, et beaucoup plus localisée. Des plans de reconfinement sont prêts"Il n'en demeure pas moins qu'il faut faire preuve de "prévention" à l'égard des plus vulnérables"Pour lutter contre la propagation du virus, il y a la prévention. Nous la devons en premier lieu aux personnes les plus vulnérables à la maladie."Évitons que papi et mamie aillent chercher leurs enfants à l'école" a préconisé le Premier ministre en évoquant la prochaine rentrée scolaire.