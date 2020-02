Jean-Baptiste Botti vainqueur de la 6e édition du Rallye Portivechju Sud Corse

GAP le Dimanche 9 Février 2020 à 21:25

Le pilote Porto-Vecchiais a remporté ce dimanche, sur sa Skoda R5, le sixième rallye régional Portivechju Sud Corse en s'adjugeant cinq des six spéciales de cette deuxième journée.

Déjà vainqueur en 2017, Jean-Baptiste Botti a devancé d'un peu plus de 12 secondes un autre Porto-Vecchiais Jonathan Paccini, également sur Skoda.



Didier Merle des Isles sur sa Polo a terminé en troisième position devant les Skoda de Frédéric Paccini et Georges Moracchini.



Dans les différents groupes, Jean-Paul Tichadou s'est imposé en A, tout en terminant 9e au général. Youness El Kadaoui, 10e du classement général a dominé le R2. Le R3 a vu le succès de Jean-Michel Sauli. Michaël Ciabrini a terminé en tête du N devant les frères Jean-Sébastien et Alexandre Tafani.



Le F2000 a couronné Bruno Milanini sur la Peugeot 206. Enfin en VHC c'est Anthony Agostini sur sa Ford MK2 qui est monté sur la plus haute marche du podium juste devant Joël Marchetti (Ford MK1).

